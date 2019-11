Em jogo decisivo pela Série B, Vitória recebe CRB no Barradão

Abrindo a noite desta terça-feira (12), Vitória e CRB se enfrentam a partir das 19h15 (horário de Brasília), no estádio Manoel Barradas, mais conhecido pelo apelido de Barradão, localizado em Salvador. A partida é válida pela 35ª rodada da Série B. Enquanto os alagoanos almejam o G-4, os baianos lutam para se afastar da zona do rebaixamento.

Na 13ª posição da tabela com 41 pontos, o Leão da Barra vem com uma invencibilidade de quatro jogos e precisa triunfar para se livrar definitivamente do Z-4. Lembrando que o time está seis pontos acima do primeiro time que compõem a zona da degola, que é o Figueirense.

Vitória vem com retornos

Para esse jogo decisivo, o Rubro-Negro conta com retornos importantes, entre eles temos os laterais Chiquinho e Capa que estão recuperados de lesões e são opções para o técnico Geninho.

O atacante Wesley que havia relatado um incômodo no joelho, esteve presente nas atividades preparatórias. Além do zagueiro Everton Sena que cumpriu suspensão após levar o terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Vitória: Martín Rodríguez, Van, Ramon, Everton Sena, Capa, Baraka, Lucas Cândido, Felipe Gedoz, Wesley, Anselmo Ramon e Jordy Caicedo. Técnico: Geninho.

CRB com desfalques

Visitante da noite, o Galo da Praia não poderá contar com alguns nomes importantes do elenco. O goleiro Andrey está fora devido uma lesão no pé esquerdo. O técnico Marcelo Cabo também não poderá contar com o atacante Iago, que tem uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho. Além do outro goleiro, Vinícius Silvestre, com uma fratura no polegar esquerdo.

No entanto, o time de Alagoas conta com o retorno do zagueiro Edson Henrique e do atacante Alisson Farias que cumpriram suspensão na última rodada da competição.

Uma carta que o CRB tem na manga e poderá utilizar é o atacante Léo Ceará, que está na equipe alagoana por empréstimo do Vitória. Por questões contratuais teoricamente ele não pode entrar em campo, mas existe a probabilidade do Galo pagar a multa e poder utilizar o jogador.

Provável escalação do CRB: Edson Mardden, Daniel Borges, Victor Ramos, Wellington Carvalho, Igor Cariús, Claudinei, Lucas Siqueira, Elton, Willians Santana, Léo Ceará (Edson Cariús) e Alisson Farias. Técnico: Marcelo Cabo.

Arbitragem

O dono do apito será o paraibano Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. O tocantinense Fábio Pereira juntamente com o também paraibano Oberto da Silva Santos. O quarto árbitro é do estado da Bahia, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, e seu conterrâneo Kléber Moradillo da Silva será o analista de campo.