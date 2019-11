Em alta, Felipe Marques comemora boa fase no Cuiabá e prevê final difícil na Copa Verde

Cuiabá e Paysandu decidem a partir do próximo dia 14, às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, o título da Copa Verde. O segundo jogo da final está marcado para o dia 20 de Novembro, quarta-feira, às 21 horas. O atacante do Cuiabá Felipe Marques acredita na força da torcida para conseguir vencer o primeiro jogo da fase final.

“É uma competição difícil, de alta qualidade. Chegar à fase final de uma competição deste tamanho demonstra que nosso elenco é forte e competitivo. Temos que ter foco agora para os primeiros 90 minutos e saber jogar com a força da nossa torcida em nossa casa. Tenho certeza que com um bom futebol e o apoio deles vamos conseguir um bom placar para o jogo de volta”, disse Felipe Marques.

O atacante do time do Cuiabá Felipe Marques prevê dois jogos complicados contra a equipe do Paysandu pela Copa Verde. “Serão dois jogos difíceis. A equipe deles não é de se subestimar e não chegaram até a fase final à toa. Precisamos respeitá-los mas também não podemos ser apáticos em nenhum momento dos 180 minutos”, disse o atleta.

O atleta fez três gols nos últimos três jogos da equipe no Brasileirão mas comenta que nada disso seria possível sem a ajuda dos colegas de equipe. “Venho em uma crescente muito boa nos últimos jogos. Claro que nada disso seria possível sem a ajuda dos meus companheiros que fazem a bola chegar lá na frente”, comenta Felipe Marques.

“O primeiro jogo é sempre mais estudado no início, mas a ideia é conseguir um bom resultado para poder viajar para Belém mais tranquilo. A gente sabe que lá na hora tudo pode mudar, mas a ideia é conseguir se impor em casa e sair com o resultado favorável”, completou.

A Copa Verde está novamente em destaque na região do Centro-Oeste e do Norte do Brasil. A competição foi fundada em 2014 com a proposta de aumentar a competitividade nas duas regiões e tem nome em alusão à Floresta Amazônica. O jogo de volta está marcado para o dia 20 de Novembro do Mangueirão. Em caso de empate no placar agregado, as duas equipes decidirão o título nos pênaltis