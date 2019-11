Atacante do Red Bull projeta final do Paulista Sub-20 contra o Palmeiras: "estamos preparados"

40 participantes, cinco fases, 30 partidas: o Red Bull Brasil comprovou a qualidade das suas categorias de base para eliminar grandes times e chegar à final do Campeonato Paulista Sub-20. Na decisão, que será realizada nos dias 20 e 24 de novembro, o time campineiro enfrentará o Palmeiras, atual bicampeão paulista da categoria. Um dos grandes nomes da campanha do Red Bull, o atacante Brown projetou o duelo contra os palmeirenses.

- Estamos trabalhando a semana muito focados e mais do que todos os outros jogos até aqui. Esse não é só mais uma partida e sim uma final de campeonato paulista. O Palmeiras tem uma boa equipe e não temos dúvidas de que será um jogo difícil. Porém, estamos preparados para qualquer adversário e agora não será diferente. Sempre confiamos no nosso elenco desde o início do ano e sabíamos que poderíamos chegar longe - disse Brown.

Brown está em seu segundo ano no Red Bull. Em 2018, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao chegar nas oitavas de final pela Desportiva Paraense. Na sequência, chegou ao time paulista e logo virou um dos grandes nomes da categoria sub-17. O Tourão, por sua vez, chegou até a final do Paulista Sub-20 após eliminar o Santos e Ituano no mata-mata. Na competição, são 12 jogos de invencibilidade do Red Bull - não perde uma partida desde 16 de agosto.

A primeira partida da final será realizada no próximo dia 20 (quarta-feira), às 19h, em São Paulo. O segundo e decisivo jogo será com o mando do Red Bull, em 24 de novembro, em Bragança Paulista.