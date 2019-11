Com polêmica no final, Figueirense bate Ponte em Campinas e deixa Z-4 da Série B

Nesta última terça-feira (12), a Ponte Preta recebeu, no Moisés Lucarelli, o Figueirense, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gols de Rafael Marques, Andrigo e Victor Guilherme, o Figueira bateu a Macaca por 3 a 1, que por sua vez descontou com Roger.

Com o resultado, a Ponte ficou na 11ª colocação, com 44 pontos. Já o Figueirense saiu da zona de rebaixamento, ficando na 16ª posição, com 38 pontos.

A partida

Logo como um minuto, na primeira chance do jogo, Breno carregou da direita para o meio, dentro da área e tocou, entre os defensores, para Rafael Marques, que tocou na saída do goleiro e abriu o placar no Moisés Lucarelli!

Aos 27 minutos, em uma jogada vinda da esquerda, em um cruzamento de Guedes, Marquinhos foi derrubado por Conrado, que fez o pênalti! Roger bateu forte, deslocando o goleiro. Pegorari pulou para o lado direito e ele bateu alto, no canto esquerdo do goleiro, empatando o jogo!

Apenas três minutos depois, em uma confusão na área, a bola sobrou dentro da pequena área para Araos, que bateu ela para baixo, acertando a trave. No rebote, o próprio Araos cabeceou, mas Pegorari estava lá para salvar o Figueira!

Aos 41, após rodar a bola pelo ataque, Breno chutou colocado, mas a bola foi nas mãos de Ygor, que defendeu tranquilamente.

Logo no primeiro lance da segunda etapa, com um minuto, Araos arrancou pelo meio e tocou para Roger, mais pela direita. O atacante cortou para o meio e bateu para fora, de esquerda, mas com perigo para Pegorari. De fora da área, Jefferson Renan carregou da direita para o meio e bateu forte, buscando o ângulo, mas Ygor voou para espalmar a bola para escanteio!

Aos 23 minutos, pela esquerda, Felipe Mateus brigou pela bola e conseguiu tocar ela para o meio da área, onde Andrigo estava para bater com um desvio, que subiu e tirou goleiro da jogada, desempatando o jogo para o Figueirense! Na sequência, Roger saiu cara a cara com Pegorari, que pegou o chute forte do atacante e salvou o time de Santa Catarina.

Aos 41, após o jogo ser morno, Victor Guilherme foi lançado pela direita, saiu na cara do goleiro e bateu forte, alto, no canto do goleiro Ygor e fez o terceiro gol do Figueirense!

Aos 47, João Carlos acertou um chute de longe, ela pegou no travessão, bateu nas costas do goleiro e entrou no gol. Por fora da rede, o goleiro Pegorari tirou a bola de lá. O bandeirinha, mal posicionado, não deu o gol e o jogo terminou assim!

Na 36ª rodada da Segundona, a Ponte viaja para enfrentar o CRB no próximo sábado (16), às 16h30. Já o Figueirense recebe o Cuiabá no domingo (17), às 18h30. Horários de Brasília.