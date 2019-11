Irmãos gêmeos se destacam pela Copa 16 e garantem empate ao Paraná nos últimos minutos 

Em fase final da competição, Paraná e Londrina se enfrentaram na última segunda-feira em jogo válido pela terceira rodada do segundo turno da Copa 16. Os times empataram por 2 a 2 em jogo muito disputado. Um destaque da partida ficou para os irmãos gêmeos titulares da equipe Guilherme e Vinicius. Os atletas criaram a jogada do segundo gol do Paraná Clube que ajudou o time a empatar o jogo no fim da partida. Guilherme é lateral da equipe enquanto seu irmão Vinicius joga de centroavante.

“Eu e meu irmão temos uma sintonia de jogo muito boa. Por sempre jogarmos juntos desde pequenos, a gente se entende dentro de campo como ninguém. Desde que me conheço por gente, ele sempre foi a pessoa com que bati bola, seja no um contra um ou jogando no mesmo time”, comenta Guilherme.

“É uma sensação muito boa poder correndo atrás do sonho que sempre tive, mas ter o meu irmão do meu lado torna isso ainda mais especial. Sei que é o sonho dele também e é importante ter um familiar tão próximo assim por que ele entende tudo que passo e eu entendo tudo que ele passa. Se Deus quiser, logo poderemos concretizar isso juntos”, acrescenta Vinicius.

Além da Copa 16, os dois irmãos também disputam o Campeonato Paranaense Sub-17 pelo Paraná. Na competição, o time está na semifinal e disputa a classificação contra o Londrina. No primeiro jogo, o resultado ficou em 0 a 0. O segundo jogo está marcado para o próximo sábado, dia 16, no CT SM Sports.