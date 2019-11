Atlético-GO goleia Oeste e segue próximo de garantir acesso à Série A

Oeste e Atlético-GO se enfrentaram nesta terça-feira (12), na Arena Barueri. A partida foi válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão goleou por 4 a 0. Pedro Raul, duas vezes, Mike e Oliveira marcaram os gols da partida.

O Oeste começou no ataque e teve a primeira oportunidade aos dez, com Elvis. O meia chutou da entrada da área e Kozlinski saiu para fazer a defesa. E aos 16' tentou com Matheus Oliveira. O meia chutou e obrigou o goleiro do Dragão a fazer outra boa defesa.

No entanto, quem saiu na frente foi o Atlético-GO, com Pedro Raul. Aos 27', Mike bateu cruzado e o atacante desviou de cabeça para o gol. Não demorou muito e o Dragão ampliou o placar, novamente com o camisa nove da equipe. Aos 31', Jonathan cruzou para o atacante que marcou seu segundo gol na partida.

Nos minutos finais, os donos da casa tentaram pressionar. Aos 41', Matheus Oliveira cobrou escanteio e André Castro quase mandou contra o próprio patrimônio. Mas foi o Dragão que marcou mais um ainda na primeira etapa.

Aos 46', o árbitro marcou pênalti após a bola bater na mão de Salomão dentro da área. Mike cobrou a penalidade e Matheus Cavichioli defendeu. No entanto, o atacante aproveitou o rebote e marcou o terceiro gol da equipe.

Segundo tempo

Mesmo em vantagem, os visitantes voltaram para o segundo tempo no ataque. Aos 10', Moraes cruzou para Mike, que cabeceou para o gol. A bola passou perto. O Rubrão respondeu aos 14', com Thiaguinho. Elvis tocou para o volante, que mandou para o gol. A bola bateu no goleiro Kozlinski e saiu pela lateral.

O quarto gol do Atlético-GO saiu aos 21', com Oliveira. Mike cobrou falta e o zagueiro cabeceou para o gol. O Oeste seguiu sem grandes chances na partida. Aos 33', Cléber Reis tentou o passe para Salomão, mas acabou mandando pela lateral e desperdiçou a jogada.

E agora?

Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos 57 pontos, os mesmos do Coritiba, mas perdem no número de vitórias, 14 do Dragão contra 15 do Coxa. Logo, permanecem em quarto lugar, na zona de classificação para a elite do campeonato. Já o Oeste segue em 15º lugar, com 40 pontos. A equipe está a cinco pontos da zona da degola.

O próximo compromisso do Dragão é contra o Paraná, no Antônio Accioly. A partida será na sexta-feira (15), às 21h30. O Rubrão tem o Coritiba pela frente, no Couto Pereira. A partida será no sábado (16), às 16h30. Os confrontos são válidos pela 36ª rodada da competição.