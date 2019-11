Reta final: Botafogo-SP e Sport se enfrentam em jogo decisivo pela Série B

A reta final do Campeonato Brasileiro da Série B chegou e as partidas se tornaram uma final. É o caso de Botafogo-SP e Sport, que se enfrentam pela 35° rodada, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

A partida terá diversos pontos para se considerar uma final. O Botafogo-SP precisa da vitória para se manter na briga pelo acesso. Caso perca, não terá mais chances de subir para Série A. Por outro lado, a equipe pernambucana precisa dos três pontos. Em caso de triunfo em São Paulo, o rubro-negro mantém na briga pelo título da competição, além de encaminhar a vaga na elite do futebol nacional.

Ainda pensa no acesso

Após vitória fora de casa contra o Oeste, o Botafogo perdeu na última rodada em seus domínios para o Bragantino. Resultado que afastou a equipe paulista do G-4 da competição. Na 10° colocação com 47 pontos, a equipe tricolor está há 10 pontos do G-4 e caso de derrota, chegará no máximo aos 56 pontos nos três jogos que ainda fará na competição.

Para o confronto decisivo, o técnico Hemerson Maria terá três baixas. O zagueiro Luiz Otávio e o meia Murilo, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Rafael Costa, foi expulso no último jogo e cumprirá suspensão.

Provável escalação do Botafogo: Darley; Lucas Mendes, Didi, Leandro Amaro, Pará; Pablo, Marlon Freitas, Nadson; Felipe Saraiva, Bruno José, Bruno Moraes.

Desfalques

Para a partida, o técnico Guto Ferreira terá muitos problemas para armar o Sport. Norberto e Sander, com desgaste muscular, Leandrinho, que sentiu dores na panturrilha direita, foi vetado, Pedro Carmona, sentiu dores no joelho direito e nem viajou. Hernane, com afundamento do osso malar do lado direito do rosto, está fora da Série B. Charles, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A chance de acesso nesta rodada, não existe mais, já que América-MG e Paraná venceram seus jogos. Mas, um triunfo em Ribeirão Preto, pode deixar o Sport há oito pontos do quinto colocado, sendo que só terá nove pontos em disputa. O Leão deixaria a vaga na Série A muito encaminhada para a próxima partida, diante do Vila Nova, na Ilha do Retiro, no próximo domingo (17).

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Raul Prata, Rafael Thyere, Adryelson, Guilherme Lazaroni; Willian Farias, Yago, Léo Artur; Hyuri, Guilherme, Élton.