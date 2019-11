Autor de dois gols, Bruno Henrique diz que Vasco queria ‘tumultuar o jogo’

Que clássico foi esse? Um jogo de oito gols para ninguém botar defeito. Repleto de emoção, Flamengo e Vasco ficaram no empate em 4 a 4 no Maracanã, em partida adiantada da 34ª rodada do Brasileirão. Autor dos dois últimos gols rubro-negros, o atacante foi responsável por igualar o marcador em 3 a 3 e recolocar o Fla à frente, no 4 a 3, antes do tento heroico de Ribamar, deixando tudo igual. Mas com o apito final veio a confusão.

Com os ânimos à flor da pele, Ribamar iniciou confusão com o zagueiro espanhol Pablo Marí. Logo, o atrito se generalizou e até se estendeu ao túnel, na saída do gramado.

Em entrevista ao canal Premiere, Bruno Henrique disse que a confusão foi ‘coisa de jogo’ e não deixou de cutucar os rivais vascaínos, comparando a fase de ambas as equipes no Brasileirão.

"Só deixar um recadinho: nós estamos brigando por título e eles [Vasco] não sei pelo que estão brigando. Então a gente tem que ter cabeça no lugar. Eles aqui óh, era o que eles queriam: tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. Oswaldo Henríquez ficou o tempo todo falando. E a gente tem que ter cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar."

O atacante vice-artilheiro do campeonato também comentou alguns momentos de desatenção da equipe flamenguista, o que resultou nos gols vascaínos. No entanto, BH fez questão de ressaltar que o foco na busca pelo título está garantido para a sequência do Brasileirão;

"Nós perdemos a cabeça um pouco. Tivemos um ponto ali que perdemos o foco do jogo, mas não perdemos o foco da batalha. Então agora é descansar porque grandes coisas a gente tem pela frente."

Agora com 78 pontos, 11 à frente do vice-líder Palmeiras, o Flamengo volta a campo às 16h do domingo (17), para encarar o Grêmio em Porto Alegre. Depois do embate contra os gaúchos tem a grande final da Libertadores, contra o River Plate, às 17h do sábado (23).