Sem freio! Flamengo ultrapassa marca de 130 gols no ano

É o "Bonde do Mengão sem freio"! Assim pode ser adjetivada a bela campanha do Flamengo em 2019, principalmente após a chegada do treinador português Jorge Jesus, que levou o time à mais uma marca. Com o empate eletrizante no clássico diante do Vasco, no Maracanã, o Rubro-Negro chegou ao número de 131 gols no ano.

Essa quantidade de gols se dá pela intensidade ofensiva proposta pelo Mister Jesus, desde os laterais, passando pela dupla de volantes (Arão e Gerson) e chegando aos finalizadores Bruno Henrique e Gabigol. No Campeonato Brasileiro, já com os quatro gols contra os vascaínos, o Flamengo balançou as redes adversárias 72 vezes, com uma média de 2,18 gols por jogo, única equipe da Série A a ter uma média superior a dois gols por jogo. Confira a distribuição dos tentos flamenguistas:

CAMPEONATO GOLS JOGOS Carioca 33 17 Copa do Brasil 4 4 Brasileirão 72 33 Libertadores 22 9

Dados: CBF

Em fases iluminada, o Flamengo vive em paixão ardente com sua a torcida, uma lua de mel em grande estilo, com direito à final de Libertadores e vantagem no topo do Campeonato Brasileiro.

O Mengo volta a campo às 16h do domingo (17), para encarar o Grêmio em Porto Alegre. Depois do embate contra os gaúchos tem a grande final continental, contra o River Plate, às 17h do sábado (23).