Atacante Héctor Bustamante sai lesionado e pode desfalcar CSA diante do Fortaleza

O CSA já deu início às atividades de preparação para o duelo contra o Fortaleza após ser derrotado em casa por 3 a 0 pelo Vasco da Gama e ter suas chances de rebaixamento ampliadas para mais de 90%. Depois dos titulares realizarem um trabalho de recondicionamento físico e de regeneração muscular, todo o elenco participou de treinamento técnico e tático na manhã desta quarta-feira (13), no Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no Mutange, em Maceió/AL.

Logo no início do treino, houve a primeira baixa. O atacante Héctor Bustamante sentiu dores na virilha e logo saiu do campo. Imediatamente foi atendido pelo departamento médico e iniciou tratamento de recuperação. O jogador paraguaio entrou na lista de dúvidas para a sequência de jogos. Outro jogador que será desfalque certo é o meia Jonatan Gómez. O atleta argentino foi expulso no último fim de semana e vai cumprir suspensão.

Embora ainda seja o início da preparação, alguns detalhes sobre a possível escalação já podem ser identificados. Warley pode voltar à titularidade no lado direito, Euller pode ser mantido no meio-campo, mas numa faixa de campo mais centralizada, com Apodi na esquerda. No gol, João Carlos é mantido, mas Jordi volta ao banco de reservas. Além de Héctor Bustamante, a dúvida novamente se repete quanto à posição de Dawhan no meio de campo. O volante Jean Cléber e o lateral-direito Celsinho brigam por uma vaga. Se Jean Cléber for escolhido, Dawhan joga na lateral. Se for Celsinho, o volante joga em sua posição de origem.

Dessa forma, uma possível escalação do CSA deve contar com João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; João Vitor e Jean Cléber (Celsinho); Warley, Euller e Apodi; Ricardo Bueno. Para se manter na elite do futebol nacional, o Azulão do Mutange precisa vencer o máximo de seus seis jogos restantes e torcer por tropeços dos concorrentes. O próximo duelo será o clássico nordestino diante do Fortaleza, às 19 horas do próximo domingo (17), na Arena Castelão, em Fortaleza/CE, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2019.