Marcelo Cabo cita falta de critério em arbitragem no empate contra Vitória

O CRB ficou duas vezes na frente do marcador, mas não saiu vencedor do confronto diante do Vitória, uma vez que cedeu duas vezes o empate. Ruim para ambos, o placar de 2 a 2 deixou o Galo com remotíssimas chances de acesso por causa da vitória de todos os integrantes do G-4. O técnico Marcelo Cabo concedeu entrevista depois do jogo e explicou seus pontos de vista sobre a partida em si. O ponto que deixou o treinador mais chateado foi a arbitragem. Marcelo Cabo não reclamou do pênalti marcado, mas do desempenho dos árbitros na partida.

“O Marcelo não deixou a minha equipe jogar. Tudo o que encostava no Wesley era falta. O Alisson Farias e o Léo Ceará apanharam muito no jogo. O critério do Marcelo foi um que ele pendurou a minha linha de quatro jogadores. Ele não deixou o meu time jogar, minou o meu time. Eu vi a imagem, o pênalti foi, o critério é o cartão vermelho. O problema não é o pênalti, não é o vermelho. O problema foi o critério das faltas e dos cartões de uma equipe para a outra. Ele pendurou a nossa equipe toda, a minha linha de quatro jogadores toda no primeiro tempo. A falta que originou o pênalti foi uma falta clara no Léo Ceará. Ele estava com uma clara perseguição com o Léo Ceará. O Léo não jogou, apanhou o tempo todo e o árbitro não dava nenhuma falta”, disse.

Dentro das quatro linhas, a situação ficou mais complicada para o Regatas. O clube alagoano precisa tirar uma diferença de seis pontos para o Atlético-GO – quarto colocado – em nove pontos a serem disputados nas três últimas rodadas da Série B. Mesmo com míseras chances, Marcelo Cabo não desiste e vai trabalhar para o Galo chegar aos 60 pontos.

“Foi um grande jogo. O CRB foi guerreiro, brilhante. A gente criou uma estratégia que deu certo. Se não tivesse o incidente do pênalti, a gente venceria o jogo, o pênalti e a expulsão definiram tudo. A gente tem nove pontos a disputar e pode chegar a 60. Se matematicamente tem chance, então a gente vai buscar. E a meta agora do CRB é terminar a competição com 60 pontos. Depois vamos ver o que a competição vai reservar no final. Agora é focar nesses três jogos que restam, essa final contra a Ponte Preta dentro de casa, levar diante do nosso torcedor esse espírito que a gente trouxe por ela e a gente tentar os três pontos no sábado”, concluiu

No momento, o CRB ocupa a sétima posição, com 51 pontos, a seis do Atlético-GO, que soma 57. O time volta a entrar em campo às 16h30 do próximo sábado (16), quando enfrenta a Ponte Preta no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL. O confronto será válido pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019.