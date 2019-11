Sport vence Botafogo-SP em noite chuvosa e garante virtual acesso à Série A

Era uma partida de suma importância. O Botafogo de Ribeirão Preto tentava manter as míseras chances de subir, enquanto o Sport queria ficar mais próximo da Série A 2020, além de adiar a festa do título do Bragantino. As equipes se enfrentaram na noite desta quarta-feira (13) no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019. Com eficiência, os visitantes levaram a melhor e venceram por 2 a 0, com gols marcados por Elton e Guilherme.

Com o resultado, o Sport precisa somar apenas dois pontos nas últimas três rodadas para garantir a vaga na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. O Leão da Ilha soma 63 pontos e ocupa a segunda posição. Por outro lado, os paulistas garantiram presença na Série B por mais um ano e, no momento, está na décima posição, com 47 pontos.

As equipes voltam a entrar em campo no fim de semana. O Botafogo encara o desesperado Londrina às 19 horas do sábado (16), no Estádio do Café, em Londrina/PR. Por sua vez, o Sport enfrenta outro clube desesperado na luta contra o rebaixamento. O adversário será o Vila Nova, às 16 horas do domingo (17), em jogo que pode matematicamente carimbar o passaporte rumo à Série A.

Foto: José Bozza/Agência Botafogo

Botafogo domina, mas Sport abre vantagem

O Botafogo de Ribeirão Preto jogava em casa e desde o primeiro minuto procurou atacar para fazer valer o mando de campo. A primeira chance veio aos quatro minutos, quando Luan Polli afastou cruzamento da direita e Willian Oliveira emendou o rebote com um chute forte, que passou perto do travessão. Em seguida, Felipe Saraiva entrou na área pela esquerda e chutou, mas a defesa rubro-negra travou.

O Sport trocava passes, mas chegava de maneira tímida no campo ofensivo, quando conseguia fazer isso. Na primeira vez que apareceu para valer, fez a diferença. Aos 21 minutos, Guilherme fez jogada individual, passou pelo marcador e cruzou na cabeça de Elton. De frente para o gol, o centroavante cabeceou sem chances de defesa. Cinco minutos depois, Guilherme arriscou de fora da área e Darley defendeu.

Na sequência do primeiro tempo, o goleiro Luan Polli foi fundamental para que a vitória leonina permanecesse. No primeiro chute, Marlon Freitas escapou da marcação e bateu cruzado, mas o goleiro fez a defesa. Na segunda tentativa, Nadson cobrou falta da entrada da área com muita categoria e o arqueiro rubro-negro saltou para defender no ângulo direito. Pouco tempo depois, Felipe Saraiva entrou no lado direito da área e acertou forte o estômago de Luan Polli.

Foto: José Bazzo/Agência Botafogo

Guilherme marca o segundo e sacramenta triunfo rubro-negro

O Botafogo começou o segundo tempo da mesma maneira que o primeiro: na pressão, no campo de ataque, na maior posse de bola. Mas, da mesma maneira que ocorreu na etapa inicial, o Sport. Aos 13 minutos, depois de bate-rebate no meio de campo, Elton levou a melhor ao roubar a bola de Didi e acionou Guilherme. O atacante entrou na área, driblou o goleiro Darley e encobriu a zaga para ampliar a vantagem rubro-negra.

Com a diferença ainda maior, os donos da casa encontravam mais dificuldades. Os paulistas queriam entrar na área e incomodar o oponente, mas não conseguia jogar pelo meio. Quando conseguia trabalhar a bola no campo de ataque, faltava o último passe para finalização. Do outro lado, a estratégia defensiva do Leão da Ilha fazia com que o jogo fosse conduzido à sua maneira. A reta final da partida não teve muitas emoções. O Sport ditou o ritmo e está muito próximo de voltar à Série A.