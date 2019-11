Guto Ferreira destaca desempenho do Sport e afirma: "Estamos fadados ao sucesso"

Em jogo válido pela 35ª rodada, o Sport foi ao estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo-SP e fez o dever de casa, venceu os donos da casa por 2 a 0 mostrando foco total na conquista do acesso.

O técnico Guto Ferreira falou sobre a conquista dos três pontos, da alegria do triunfo e destacou o desempenho do time Rubro-Negro que mesmo estando com desfalques soube contornar as dificuldades.

"A gente trabalhou o ano todo para chegar nessa situação. Estou muito feliz, não só pela vitória, mas porque o grupo mostrou que quem entrou tem condições. Todos se sentem importantes por esse processo. Quando é assim estamos fadados ao sucesso".

O próximo confronto do Leão será o Vila Nova que vem a Ilha do Retiro necessitando da vitória para tentar sair da vice-lanterna da competição. Mesmo o time pernambucano estando com 60 pontos e a três pontos do acesso, para o treinador é preciso manter o foco já que o adversário virá com todas as forças para Recife.

"Eles precisam vencer os três jogos que faltam para escapar e vão vir com tudo. Nós estamos em uma boa condição, mas não é definitiva. Precisamos confirmar. O Vila vem mordido, vem precisando resgatar e se vencermos nós subiremos. Peço para que a torcida lote a Ilha do Retiro e vamos todos juntos".

Para Guto Ferreira, o momento é de calmaria para os jogadores, isso porque a competição está na fase final, faltam apenas três rodadas. Mesmo diante da boa campanha, o técnico prega confiança.

"Agora é tirar a pressão deles e ir elevando a confiança. Por tudo que fizemos esse ano, quem a gente escolher para jogar dará conta. O momento é valorizar quem está aqui".

O Sport volta a campo em partida contra o Vila Nova no próximo domingo (17), às 16h( horário de Brasília), no estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco.