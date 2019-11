Paysandu bate Cuiabá fora de casa e sai em vantagem na final da Copa Verde

No primeiro jogo da grande final da Copa Verde 2019, o Paysandu derrotou o Cuiabá na Arena Pantanal por 1 a 0, com gol de Nicolas. Com o resultado, o Papão poderá até empatar para conquistar o terceiro título da competição e o segundo seguido.

O primeiro lance de perigo da partida foi dos donos da casa. No primeiro minuto, Paulinho cobrou escanteio e Ednei desviou na primeira trave, a bola pegou na rede pelo lado de fora. O Paysandu assustou pela primeira vez somente aos 25 minutos. Nicolas achou Vinícius Leite na esquerda, que dominou, tirou a marcação e bateu. A bola passou a direita do gol defendido por Victor Souza.

O único gol da partida saiu aos 23 minutos. Leandro Lima cobrou falta na pequena área, Nicolas ganhou no alto da defesa e desviou, a bola morreu no fundo do gol. Aos 26, Escudero cobrou falta na área, Paulinho desviou e Ednei cabeceou. Giovanni segurou.

A partida ganhou uma dose de drama. Aos 27, Gutiérrez deixou a bola passar, Léo recebeu na direita e soltou uma bomba, a bola desviou na marcação e o goleiro Giovanni fez uma grande defesa para salvar o Papão. Um minuto depois, Vinícius Leite recebeu pela esquerda e cruzou, a defesa não conseguiu afastar e Nicolas, livre, cabeceou para fora.

Em outra jogada pela esquerda, Vinícius Leite encarou a marcação e chutou colocado, a bola passou tirando tinta da trave esquerda do Cuiabá. O último lance de perigo foi aos 38. Escudero virou da esquerda para direita e Gutiérrez emendou de primeira, a bola passou perto da trave direita do Paysandu.

Com a vitória, a equipe comandada por Hélio dos Anjos joga por um empate na segunda partida. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (20), às 21h, no Mangueirão, em Belém.

Pausa na Copa Verde, olho na Série B

Antes da segunda partida da final da Copa Verde, o Cuiabá tem jogo decisivo pela Série B. A equipe comandada por Marcelo Chamusca, ainda com chances de acesso para Série A, visita o Figueirense no próximo domingo (17), às 18h30, no Orlando Scarpelli.