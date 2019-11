Visando sair do Z-4, Fluminense encara Atlético-MG no Maracanã

Fluminense e Atlético-MG vão se enfrentar neste sábado (16), às 19h, no Maracanã. O jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro vale muito para o Tricolor, já que em caso de vitória, a equipe carioca pode sair da zona de rebaixamento nessa rodada.

Para os mineiros um triunfo no Maracanã significa se afastar de vez dos times que brigam para não cair.

Fluminense

No começo da semana o goleiro Muriel teve lesão confirmada na mão e não atua mais em 2019. Para o seu lugar o técnico Marcão confirmou o goleiro cria da base do Flu, Marcos Felipe.

Outro desfalque é o lateral esquerdo Caio Henrique que está com a seleção olímpica. Com isso, Orinho irá substituí-lo. Outra mudança que será feita em relação ao último jogo é a volta do meia Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 sequer entrou na partida diante do Internacional no Beira-Rio e será titular novamente na vaga de Nenê.

Com essas alterações o técnico Marcão deve mandar a campo o time do Fluminense com: Marcos Felipe; Gilberto, Nino, Digão e Orinho; Yuri, Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo e Yony González

Atlético-MG

Pelo lado dos mineiros o técnico Vagner Mancini também tem problemas para escalar a sua equipe. Otero e Ramon Martínez estão servindo suas respectivas seleções, Venezuela e Paraguai, na data FIFA. Guga também não joga por estar com a seleção olímpica. O atacante Alerrandro é mais um desfalque por estar com um problema muscular.

Por outro lado o goleiro Victor está relacionado depois de 4 meses, mas deve começar no banco de reservas. Já o volante Jair, está recuperado de uma lesão muscular e pode começar entre os titulares.

Com baixas e retornos o provável Atlético é: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison, Jair (Vinícius ou Bruninho), Luan, Cazares e Marquinhos; Di Santo.