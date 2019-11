É campeão! Bragantino empata com Criciúma e conquista o título da Série 2019

Comemore torcedor do Bragantino, você é campeão da Série B do Brasileirão! Em jogo válido pela 36ª rodada, o Bragantino recebeu o Criciúma no Estádio Nabizão. Os visitantes saíram na frente, com Andrew, mas o Braga conseguiu o empate com Morato, que deu o título para o Braga!

O campeão chegou aos 72 pontos, com 21 vitórias, nove empates e apenas seis derrotas. Já o Tigre continua na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 35 pontos. O time ainda busca se salvar da queda para a Série C.

“É campeão!”

Logo aos cinco minutos, o Bragantino em uma bela troca de passes chegou com muito perigo. A bola sobrou para Aderlan pela direita na área. O lateral tocou para Claudinho, que bateu cruzado e obrigou Paulo a salvar o time do Criciúma!

Quatro minutos depois, em uma cobrança de falta de Reis pela esquerda, Sandro subiu mais alto que a marcação e cabeceou a bola no travessão de Julio Cesar, com muito perigo!

Aos 25 minutos, Andrew conseguiu sair entre a defesa do Bragantino, onde a bola bateu no marcador e ainda sobrou para ele, e saiu cara a cara com Julio Cesar, que não conseguiu chegar na bola e ela ainda continuou com o atacante, que sem goleiro abriu o placar!

Apenas dois minutos depois, Morato tocou para Wesley que dominou levantando a bola, petecou ela uma vez e bateu forte, de fora da área, mandando ela por cima do travessão.

Com 38 minutos, após Reis não conseguir finalizar um ataque sozinho na área, o Bragantino desceu e a bola chegou em Morato na direita. O atacante carregou para o meio e bateu forte, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Paulo, que nada pode fazer além de ver o jogo empatar em 1 a 1!

Arte: Bragantino

A primeira chance do segundo tempo foi aos 10 minutos, onde Wesley tirou o marcador pela esquerda e bateu forte, mas mandou a bola por cima do travessão! Nove minutos, em um cruzamento vindo da esquerda, Léo Gamalho conseguiu o cabeceio, dentro da pequena área, mas sem ângulo. A bola foi no contra pé de Julio Cesar, mas foi para fora.

Após os 30 minutos, a coisa esquentou, mas sem ser com grandes chances. A torcida entoava o grito de “é campeão” com algumas pausas. Entre elas, houve um desentendimento em campo, que gerou uma confusão, que também gerou um cartão vermelho para Rayan.

Após cinco minutos de acréscimo, o Massa Bruta pode realmente comemorar o título da Série B do Brasileirão! Após 30 anos, o Bragantino é campeão da Segundona!

👊🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👊🏿

👉🏿👍🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👍🏾👈🏿

👉🏿👉🏾👍🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👍🏽👈🏾👈🏿

👉🏿👉🏾👉🏽👍🏼👇🏼👇🏼👇🏼👍🏼👈🏽👈🏾👈🏿

👉🏿👉🏾👉🏽👉🏼👍🏻👇🏻👍🏻👈🏼👈🏽👈🏾👈🏿

👉🏿👉🏾👉🏽👉🏽👈🏽🏆👈🏽👈🏽👈🏽👈🏽👈🏾

👉🏿👉🏾👉🏽👉🏼👍🏻👆🏻👍🏻👈🏼👈🏽👈🏾👈🏿

👉🏿👉🏾👉🏽👍🏼👆🏼👆🏼👆🏼👍🏼👈🏽👈🏾👈🏿

👉🏿👉🏾👍🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👆🏽👍🏽👈🏾👈🏿

👉🏿👍🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👆🏾👍🏾👈🏿

👊🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👆🏿👊🏿 — Bragantino (@bragantino_real) 16 de novembro de 2019

Usando um novo meme da internet, o Bragantino comemora o título da Série B



Na 37ª rodada, o Criciúma recebe o Paraná, na próxima terça-feira (19), às 19h15. Já o Massa Bruta joga contra o Coritiba no domingo (24), às 16h.