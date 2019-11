Em "jogo de seis pontos" contra o rebaixamento, Chapecoense e Ceará medem forças

Chapecoense e Ceará se enfrentam neste domingo (17), na Arena Condá, às 18h. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Chape é a vice-lanterna da competição, com 22 pontos, enquanto o Vozão ocupa a 15ª colocação, com 36 pontos.

Ao todo, foram sete confrontos entre as equipes, com vantagem para o Ceará, com quatro vitórias, contra apenas uma da Chapecoense. Além disso, foram dois empates. O último encontro foi em 10 de agosto, no Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão deste ano. O Vozão goleou por 4 a 1. O destaque foi Thiago Galhardo, que marcou três vezes. Felippe Cardoso marcou o quarto gol e Renato Kayser descontou para a Chape.

O trio de arbitragem vem do Paraná. Rodolpho Toski Marques comanda a partida. Seus assistentes serão Bruno Boschilia e Luciano Roggenbaum. O responsável pelo árbitro de vídeo será Adriano Milczvski, também do Paraná.

Chapecoense ainda mantém esperanças de permanecer na Série A

Sem vencer há três jogos e a 13 pontos do Cruzeiro, a primeira equipe fora da zona da degola, a Chape precisa da vitória em todas as partidas que restam se quiser escapar do rebaixamento. Nos últimos três jogos, perdeu por 3 a 0 para o São Paulo, ficou no 1 a 1 com o Bahia e perdeu para o Grêmio.

Para a partida, o técnico Marquinhos Santos terá a volta do lateral-direito Renato, que voltou aos trabalhos após se recuperar das dores na panturrilha. O jogador deve começar jogando. Caso o comandante opte por deixá-lo no banco, o titular deve ser Eduardo.

Outro retorno é o do atacante Henrique Almeida, que não atuou contra o Grêmio por questões contratuais. Logo, Arthur Gomes volta para o banco de reservas. Na zaga, Rafael Pereira está fora, devido à lesão no ombro. Amaral será seu substituto.

A provável escalação é: João Ricardo, Eduardo, Amaral, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Vini Locatelli e Camilo; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo.

Ceará quer a vitória para se distanciar do Z-4

Vindo de derrota por 1 a 0 no Clássico-Rei, o Vozão quer vencer para garantir a permanência na Série A. No momento, a equipe está a apenas dois pontos da zona da degola. E vem alternando entre bons e maus resultados. Além da derrota para o Fortaleza, venceu o Fluminense por 2 a 0, para o Palmeiras por 1 a 0 e bateu o Inter por 2 a 0.

Em último treino realizado antes da viagem, o técnico Adilson Batista teve quase todos os jogadores à disposição. A única exceção foi William Oliveira, que se recupera de lesão. Já os jogadores Valdo Luiz Otávio e Felipe Silva estão de volta.

No entanto, o treinador optou por não revelar a escalação. Com isso, apenas a primeira parte do treinamento foi aberta para a imprensa. Nos primeiros minutos, apenas houve o aquecimento e um treino tático.

A provável escalação é: Diogo Silva, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas; Fabinho, Pedro Ken, Ricardinho; Thiago Galhardo, Felipe Silva e Bergson.