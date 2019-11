Eduardo Barroca celebra vitória e vê próximos jogos do Atlético-GO como ‘finais’

O Atlético-GO recebeu o Paraná, na noite desta sexta-feira (15), e conquistou a vitória com um placa magro de 1 a 0, mas de grande importância para os objetivos da equipe. O autor do gol que resultou na conquista dos três pontos do Dragão foi Matheusinho, uma das peças do elenco que o técnico Eduardo Barroca depositou todas as suas fichas.

Em entrevista coletiva concedida à imprensa após o triunfo, o treinador fez questão de ser o figurante na situação e exaltar o protagonismo dos jogadores, elogiando o desempenho do time.

"O mérito é todo dos atletas. Eles estão jogando como treinamos. Estão se dedicando. Meu trabalho é mais estar ao lado deles e dar apoio. Saímos com a vitória, mas precisamos trabalhar no nosso limite para conquistarmos o acesso."

O técnico Eduardo Barroca, mostrou que a equipe está mantendo o foco na conquista do objetivo que é o acesso, sem se importar com os resultados dos adversários. A meta é fazer sua parte.

"Naturalmente soubemos do resultado do América-MG. Temos um combinado de que nosso compromisso é com a gente mesmo. Temos que vencer nossos jogos. Os dois jogos finais serão ainda mais difíceis. Precisamos nos preparar para duas finais e jogar muito bem."

Agora o Dragão terá uns dias para descansar, recuperar as energias e focar no próximo adversário, o Brasil de Pelotas. O Atlético-GO vai visitar a equipe gaúcha na quinta-feira (21), a bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Bento Freitas.