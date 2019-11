Sem perder há 31 anos para o Bahia em Salvador, Palmeiras busca seguir na caça ao líder

Neste domingo (17), Bahia e Palmeiras entram em campo e a bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa almejam encostar ou até mesmo chegar ao G-6; os visitantes, no segundo lugar, mesmo com uma diferença de 11 pontos do líder da competição, buscam aumentar suas chances de conquistar o título.

Na nona posição na tabela com 43 pontos, o Esquadrão de Aço está a seis pontos do grupo da classificação para Libertadores de 2020, e o time pretende retornar ao torneio após 30 anos. O Alviverde é o vice-líder com 67 pontos, o triunfo é importante para continuar em busca do título.

Vale ressaltar que o Palmeiras chega com uma vantagem para esse confronto, já que tem uma invencibilidade na capital baiana que se estende por 31 anos. A última derrota da equipe paulista em terras soteropolitanas aconteceu em 1988, desde então o time nunca mais foi derrotado.

Bahia vem com desfalques

Equipe mandante da tarde deste domingo, o Tricolor não pode contar com algumas peças importantes do elenco. A princípio são quatro desfalques, o meia Marco Antônio está fora por ter sofrido um entorse no pé direito e ainda não ter se recuperado por completo; no caso de Juninho, Guerra e Artur não vão entrar em campo devido uma cláusula contratual no empréstimo.

No entanto, o técnico Roger Machado tem um bom leque de opções para substituir os respectivos jogadores citados acima. O Tricolor vem de seis jogos sem vencer, sendo cinco deles em casa, conta com o apoio de sua torcida para reencontrar o caminho da vitória.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson, Moisés, Gregore, Flávio, João Pedro (Ronaldo), Élber, Arthur Caike e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Palmeiras tem a melhor defesa

Com 38 gols sofridos em 63 partidas, o Palmeiras é considerado o time com a melhor defesa do Brasil e assim pretende continuar, mesmo com chances remotas de conquistar o título da competição, o time precisa vencer para manter as esperanças.

A equipe paulista não tem grandes problemas para escalação, isso porque tem apenas dois esfalques confirmados até o momento, trata-se de Gustavo Gómez que está defendendo a seleção paraguaia e Felipe Melo que não viajou com a delegação para capital baiana devido incomodo muscular.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Victor Hugo, Diogo Barbosa, Ramires, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes

Arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os responsáveis pela arbitragem do duelo. Quem ficará com o apito será o árbitro carioca Bruno Arleu de Araújo e os auxiliares são Luiz Cláudio Regazone juntamente com Michael Correa, ambos do estado do Rio de Janeiro. Já no comando do VAR teremos o também carioca Carlos Eduardo Nunes Braga.