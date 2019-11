Roger Machado afirma que ainda é possível fazer a melhor campanha da história do Bahia

O Bahia recebeu o Palmeiras com uma carga maior de responsabilidade a fim de conquistar o triunfo, os mandantes dominaram boa parte do primeiro tempo, saíram na frente no placar, mas acabaram cedendo o empate para os visitantes. Após o apito final da partida, o técnico Roger Machado falou concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, onde avaliou o desempenho do time, a partida e afirmou que as ausências não prejudicaram o time.

"Tivemos um primeiro tempo equilibrado, conseguimos sair na frente, tendo o controle do jogo muitas vezes. Conseguimos organizar nossas jogadas. Fomos melhores no primeiro tempo. No segundo tempo, com as trocas que o Palmeiras fez, acabou nos empurrando um pouco mais para o nosso campo, e não conseguimos acertar a nossa saída. Não vejo que as ausências tenham sido determinantes, jogamos contra o vice-líder da competição. O que a gente lamenta são os pontos que deixamos em casa, como contra o Ceará e a Chapecoense, que nos deixaria em uma situação melhor na tabela."

Analisando a partida, Roger reconheceu que o Bahia não foi tão eficiente nas finalizações e que perdeu oportunidades que definiriam o jogo, mas destacou que a ansiedade e pressão por resultados acabam influenciando os atletas. No entanto, o treinador acredita que o Tricolor tem grandes possibilidades de fechar a competição como a melhor campanha da história do clube.

"Vimos o limite que alcançamos nos melhores jogos que fizemos na competição. A gente busca recuperar a motivação e a cabeça dos atletas. No primeiro tempo, perdemos algumas oportunidades importantes, mas muitas delas foram intervenções do goleiro do Palmeiras, que foi muito bem. Sabíamos que pela postura do Palmeiras, essas profundidades seriam possíveis fazer, mas é como eu disse, a ansiedade pesa, pesa meu artilheiro estar há muitos jogos sem marcar, acontece. Ainda podemos fazer a melhor campanha da história do Bahia no Campeonato Brasileiro, isso temos que buscar."

O próximo compromisso do Bahia será contra o Goiás no domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada. A partida será válida pela 34ª rodada do Brasileirão.