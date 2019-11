Em jogo que pode decretar acesso, Sport recebe Vila Nova na Ilha do Retiro

O Campeonato Brasileiro da Série B chegou nas últimas rodadas e o torcedor do Sport não pensa em outra assunto a não o acesso à primeira divisão. Neste domingo (17), a equipe pernambucana recebe o Vila Nova, às 16h, na Ilha do Retiro, em jogo que pode decretar a volta do Leão à elite do futebol nacional. Basta uma vitória diante dos goianos.

Contando as horas

A equipe comandada por Guto Ferreira já poderia ter se garantido na Série A de 2020 na última rodada, mas os resultados dos concorrentes diretos não ajudaram. Na sexta-feira (15), no início da 36° rodada, o rubro-negro poderia subir sem entrar em campo, mas o América-MG e Atlético-GO venceram e adiaram a festa dos torcedores.

Para se garantir independente de outros resultados, o Sport precisa vencer o Vila Nova. Em caso de empate, não garante acesso neste domingo. Para o duelo, o técnico Guto Ferreira contará com as voltas dos laterais Sander e Norberto, que foram poupados no último jogo por causa de desgaste físico. Outro que volta ao time é o volante Charles, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Leandrinho segue com dores na panturrilha e não treinou no sábado. Marquinho deve assumir a vaga. Pedro Carmona participou do treino, mas apenas para trabalhar a parte física.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson, Sander; Charles, Willian Farias, Hyuri, Marquinhos, Guilherme; Élton.

Decisão para o Vila Nova

Assim como é para o Sport, a partida também é de extrema importância para o Vila Nova. A equipe comandada por Itamar Schulle ocupa a vice-lanterna com 34 pontos e em caso de derrota, poderá praticamente sacramentar o rebaixamento para a Série C.

Mesmo na 19° colocação, o Tigre tem a 10° melhor campanha como visitante na Série B. Nos 17 jogos, perdeu sete, venceu cinco e empatou cinco. Para o confronto na capital pernambucana, precisará quebrar o jejum de 10 jogos sem vitória para poder continuar sonhando com a permanência.

O Vila Nova não contará com cinco jogadores para a partida. Wesley Matos, Ramon e Gastón Filgueira estão suspensos. Alan Mineiro e Tinga, lesionados.

Provável escalação do Vila Nova: Rafael Santos; Felipe Rodrigues, Diego Jussani, Elivelton, Jeferson; Joseph, Magno, Elias; Robinho, Gustavo, Capixaba.