Destaque no comando do sub-17, Luizão integra comissão do Juventus para Copinha

Uma campanha de destaque do Juventus da Mooca no paulistão sub-17 vem rendendo bons frutos além das quatro linhas. Após igualar as melhores campanhas da história, de 2008 e 2016, o treinador Luizão integra uma comissão técnica da categoria sub-20 na próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha.

Com a missão de fazer a transição de alguns jovens para o principal principal que fará a próxima edição do maior campeonato juvenil do país, Luizão será o técnico auxiliar de Michel Barbosa durante o torneio.

Animado com o desempenho no campeonato paulista sub-17, o treinador cria a possibilidade de repetir uma fórmula e garantir uma campanha de alto nível no time juventino.

"Nossa preparação já começou no fim do mês passado. Temos um grupo muito bom nas mãos, que também fez uma ótima campanha no Paulista Sub 20.Acredita que pode surpreender. Como é um campeonato de tiro curto, quanto mais praticado fisicamente, melhor. Portanto, vamos avaliar todas as possibilidades, incluindo alguns jovens que já podem participar da experiência de adquirir"