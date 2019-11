Na melhor fase da carreira, Gabigol é artilheiro do ano e também rebelde

Artilheiro de 2019, Gabriel Barbosa está dentro do coração do torcedores rubro-negros. Figura importante na campanha extraordinária do Flamengo, o atacante de 23 anos já balançou as redes adversárias 38 vezes. No Brasileirão, é o top scorer com 22 gols em 26 jogos que disputou. Mas também é o jogador que mais recebeu cartões amarelos na competição. E isso é um problema!

Indiscutivelmente, Gabigol é peça-chave da equipe de Jorge Jesus. Exímio finalizador, ele também lidera o ranking de jogador que mais chutou a gol (54 vezes). 59% de seus arremates vão à meta adversária, o que o coloca como melhor atleta no quesito nesta Série A. Todos esses números são bons, no entanto o aspecto disciplinar do jovem ainda deixa a desejar, pois em 2019 Gabriel já soma 20 cartões amarelos e dois cartões vermelhos. O primeiro vermelho no Brasileirão aconteceu no último domingo (17), na vitória por 1 a 0 sobre Grêmio, no Sul.

Às vezes, essa "molecagem" do atacante pode ser prejudicial, como nas duas ocasiões que foi expulso. Além da partida diante dos gremistas, Gabigol também saiu mais cedo contra o Peñarol, na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Naquela altura, ele saiu aos 30 minutos do segundo tempo, prejudicando o Flamengo na busca pela vitória no Maracanã. Contra o Grêmio foi excluído um minutos antes, aos 29', graças a uma sequência desnecessária de reclamações frente ao árbitro, o que lhe rendeu dois amarelos consecutivos em um minuto. Isso diminuiu o potencial ofensivo carioca na casa adversária, fazendo os mandantes pressionarem sua equipe.

Gabriel também cutucou a torcida do Grêmio, fazendo alusão ao 5 a 0 pela Libertadores na comemoração de seu gol (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Insatisfeito com o comportamento do atacante, o treinador Jorge Jesus está preocupado com a maturidade de Gabriel. Depois da vitória contra o Grêmio, o português falou sobre ter o colocado na escalação recheada de jogadores reserva, confiando no potencial dele. Mas se arrependeu, depois da expulsão, por ter posto o artilheiro.

"Ele [Gabigol] é o melhor desse momento, melhor do campeonato e queria jogar. Seu eu soubesse o que aconteceria [expulsão], não o colocaria, mas não sou bruxo. Me preocupa [Gabigol]. Ainda não consegui fazer ele emocionalmente um grande jogador como é tecnicamente e taticamente. Tem que ter equilíbrio. Mas é jovem ainda, tem tempo. É importante que os grandes jogadores sejam exemplos", disse Jesus na coletiva pós-jogo.

Já na zona mista, Gabriel Barbosa falou que vem sendo perseguido pela arbitragem. Segundo o artilheiro, os árbitros ‘olham diferente’ para ele, pois os ‘jogadores do Grêmio foram quase todos em cima dele [árbitro] para reclamarem no lance do pênalti e o árbitro não fez nada’.

Na semana decisiva do jogo mais importante dos últimos 37 anos do Flamengo, a final da Libertadores contra o River Plate, Gabriel Barbosa chega em alta, entretanto com uma dose de rebeldia que pode vir a se prejudicial.