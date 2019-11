Flamengo x River Plate: Enzo Pérez se recupera de problema no ombro e deve ser titular

Na semana decisiva da final da Libertadores, o treinador Marcelo Gallardo do River Plate prepara seu time para encarar o Flamengo na decisão. Após lance em que Enzo Pérez teve traumatismo no ombro esquerdo, no jogo da última quinta-feira (14), pela Copa da Argentina, a dúvida se o volante estaria apto para jogar era grande. Mas ela já foi sanada: vai para o jogo!

De acordo com grande parte da imprensa hermana, Enzo Pérez se recuperou a tempo depois da torção acromioclavicular frente ao Atlético Estudiantes — confronto vencido pelo River por 2 a 0.

Lance em que Enzo caiu de mau jeito sobre o ombro esquerdo (Foto: Reprodução/River Plate)

O volante é argentino e tem 33 anos. Sua função na equipe de Gallardo é parecida com a Gerson no Flamengo: responsável por receber passe da defesa e clarear jogadas ao setor ofensivo. E o millonario vem aprimorando seu desempenho já que treinou com o restante do elenco nesta segunda-feira (18), no Monumental de Núñez, sob portões fechados. Vale lembrar que Enzo Pérez esteve presente em todas as 11 partidas do River Plate na Libertadores 2019.

Enzo no treinamento desta segunda-feira (Foto: Reprodução/River Plate)

Sendo assim, com Enzo treinando em dois períodos para se recuperar bem do problema, o time de Marcelo Gallardo deve começar a finalíssima com a seguinte escalação: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios e De la Cruz; Borré e Matías Suárez.

Flamengo e River Plate brigam pelo título na grande decisão da Libertadores a partir das 17h do sábado (23), em Lima, capital peruana. E você acompanha tudo aqui, na cobertura especial da VAVEL Brasil.