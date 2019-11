Fernandão acredita em volta por cima do Bahia e afirma: "Vamos para Libertadores"

O atacante Fernandão que substituiu Gilberto no jogo contra o Palmeiras no último domingo (17), falou brevemente em uma entrevista à rádio baiana Metrópole sobre o empate em casa e crê que o time irá dar a volta por cima, se mostra confiante na possibilidade de conquista da vaga na Libertadores 2020.

"Sensação triste, porque tínhamos condições de sair com o triunfo. Brigamos igual por igual. Mas a gente somou um ponto. Descansar para buscar o triunfo fora, porque o futebol é oportunidade, tenho certeza que vamos ter mais pra frente e vamos conseguir entrar na Libertadores", afirma o camisa 20.

No momento o Bahia ocupa a 9ª posição na tabela classificatória com 44 pontos e terá que pontuar as próximas rodadas para chegar no término do Campeonato Brasileiro dentro do G6, obviamente que também vai precisar torcer para que os adversários que estão a sua frente tropece ou não pontue.

O Tricolor voltará a campo contra o Goiás no próximo domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada. A partida será válida pela 34ª rodada do Brasileirão.