Flamengo x River Plate: conheça o Monumental de Lima, palco da final 2019

Faltam três dias! A final da Libertadores 2019 se aproxima e com ela muita apreensão de lado a lado. Na Argentina, o país encontra-se dividido: rivais de Boca Juniors e River Plate serão opostos na arquibancada e em frente às telas de televisões. No Brasil também, o Flamengo representa o país, mas não tem total apoio de torcedores adversários. E o palco da decisão receberá os dois opostos.

A apreensão se estende a outros países: no Chile, a onda de manifestações gerou insegurança e culminou na troca do país sede da final. Antes em Santiago, a decisão passou para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. Alegria para os peruanos, que poderão acompanhar de perto os dois melhores times da América do Sul.

Estádio Monumental U (Foto: Reprodução/FPF)

Com capacidade para receber mais de 80 mil pessoas — 80.093 para ser exato — o palco, que sediará uma final internacional pela primeira vez, é considerado o maior estádio sul-americano. Além disso, está novinho em folha: Foi inaugurado no dia 2 de julho de 2000, em uma vitória do Universitário de Desportes — proprietário do estádio — sobre o Sporting Cristal por 2 a 0.

Apesar da enorme capacidade, grande parte dos torcedores não poderão assistir a final no estádio. A Conmebol disponibilizou uma carga total de 25 mil ingressos para os dois clubes, — 12.500 para cada um — além disso, outro grande empecilho é o local da partida. Esta será a estreia do formato de final única, mas a locomoção dentro dos países sul-americanos ainda é complicada. Poucos são os torcedores que podem pagar o preço do transporte (prioritariamente aeroviário) e a estadia em Lima.

Estádio ou arena?

Esta será a primeira vez em que o estádio, que tem por alcunha Coloso de Ate, recebe um evento futebolístico dessa grandeza. Os fãs peruanos, no entanto, já foram ao Maior da América do Sul para assistir aos shows de Rolling Stones, Maluma, Aerosmith, Gun's And Roses, Britney Spears, Beyoncé, Miley Cyrus, RBD e muitos outros.

Estádio Monumental U (Foto: Reprodução/FPF)

Na área esportiva, o Coloso recebeu a seleção peruana para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo nos anos de 2002, 2006, 2010 e 2018, conseguindo se classificar nesta última. Para os torcedores, a atmosfera no estádio é excelente — por não ter pista de atletismo — os torcedores ficam bem próximos ao campo de jogo, muito semelhante ao Maracanã. O gramado é muito bom e as dimensões são padrão FIFA (70 metros de comprimento x 105 metros de largura).

Para a primeira final única, o Maior Estádio da América do Sul receberá os melhores times sul-americanos da atualidade. Flamengo e River Plate estarão frente a frente em busca da glória eterna. A partida será no dia 23 de novembro, às 17h (de Brasília).