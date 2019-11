Jogo corrido e gol no último minuto: Vasco e Goiás empatam no Rio e seguem no meio da tabela

Vasco e Goiás empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira (18) no estádio de São Januário pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guarín marcou para os cariocas, mas Henriquez marcou contra no último lance do jogo e deixou tudo igual na partida.



Com o empate, as duas equipes se mantiveram no meio da classificação e praticamente cumprirão tabela o restante do campeonato.

Festa e gol de Guarín

Antes do jogo teve festa! Os cantores Lexa e MC Darlan agitaram o pré-jogo com o hit "Nasci pra te seguir", música divulgada recentemente pelo Vasco para embalar a festa nas arquibancadas.



O Vasco entrou em campo com um desfalque importante. Destaque na partida contra o Flamengo, Yago Pikachu estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Goiás também perdeu seu principal jogador. Michael tomou o terceiro amarelo contra o Santos.



Mesmo visitante, o Goiás começou em cima. Antes dos 20 minutos de jogo, o goleiro Fernando Miguel já havia feito três defesas difíceis. O Vasco equilibrou a partida e passou a metade final do primeiro tempo no campo defensivo do Esmeraldino.



O Goiás voltou a assustar. Em chute colocado de fora de área, Rafinha acertou o travessão. Em seguida, foi a vez do Cruzmaltino chegar com perigo. Rossi fez jogada individual e lançou Cáceres que apenas rolou para trás. A bola veio na medida para Guarín, na entrada da área, mas o meia colombiano chutou pra fora.



Mas a noite estava reservando coisas boas para Fredy Guarín. Em bola alçada na área, Marrony ajeitou de cabeça, Guarín ganhou no corpo e chutou na trave. A bola rondou a linha do gol, o goleiro Tadeu ainda afastou parcialmente o perigo, mas no rebote o próprio Guarín arrematou para o gol. Inaugurado o placar em São Januário e muita festa da torcida.

Equilíbrio e gol contra garantem empate no placar

No segundo tempo o Vasco voltou buscando permanecer mais no ataque. E obrigou o goleiro Tadeu a fazer duas boas defesas. Mas a equipe esmeraldina também se assanhava e chegava com perigo.



E o Goiás até que chegou ao gol de empate, mas o gol foi anulado. Em bola levantada na área, o zagueiro Fábio Sanchez tocou na saída do goleiro Fernando Miguel. Mas após consulta ao Var, o árbitro Paulo Roberto Alves Jr anulou o gol por falta de Rafael Moura em Guarín na pequena área.



O Goiás seguiu em cima pressionando o Vasco na reta final do jogo. Em contra-ataque rápido, Ribamar saiu na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro Tadeu. O assistente anulou a jogada marcando impedimento.



Mas o castigo para o Vasco veio aos 51 minutos do segundo tempo. Em mais uma bola lançada na área, Richard rebateu pra trás, Rafael Moura bateu de cabeça e Henriquez tentou cortar e marcou contra. Gol de empate do Goiás no último lance do jogo.

De férias?

O empate praticamente tirou qualquer chance de rebaixamento de Vasco e Goiás e também deixou as equipes sem qualquer chance real de uma vaga na Libertadores. O panorama agora é de cumprir tabela até o final do campeonato e tentar uma vaga na Sul-Americana.

O Vasco fica na 10ª colocação, com 44 pontos ganhos, enquanto o Goiás fica uma posição abaixo, com um ponto à menos. O Cruzmaltino não joga neste final de semana, pois já disputou o clássico contra o Flamengo, que terminou em 4 a 4. Já o Esmeraldino enfrenta o Bahia no próximo domingo (24), às 16h.