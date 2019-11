Fora de casa, Vitória marca no final, derrota Operário e se livra do rebaixamento

O torcedor do Vitória pode respirar aliviado. Em partida válida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe baiana foi até Ponta Grossa, venceu o Operário por 2 a 1 e se livrou da chance de rebaixamento à Série C de 2020.

A equipe comandada por Geninho precisava de apenas um ponto para acabar com as chances de rebaixamento. O rubro-negro baiano saiu na frente aos 23 minutos do primeiro tempo, com gol de Léo Gomes. O gol dos paranaense saiu ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Éverton Sena, zagueiro do Vitória, marcou gol contra e deixou tudo igual. No final da partida, aos 50 minutos do segundo tempo, Thiago Carleto anotou e garantiu o triunfo do Vitória.

O resultado deixou o Vitória na 11° colocação com 45 pontos. O Londrina, primeiro time dentro do Z-4, caso vença os dois jogos restantes, chegará no máximo aos 42 pontos. O Fantasma, que não tinha mais chances de acesso, continua na nona posição, com 49 pontos.

Foto: Divulgação/Vitória

Na última rodada, as equipes voltam a campo no próximo dia 30, o Vitória recebe o Coritiba, no Barradão. O Operário visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Ambos os jogos serão às 16h30.