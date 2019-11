ASA anuncia primeiros reforços para disputa do Campeonato Alagoano 2020

A diretoria do ASA detalhou como está o trabalho dos gestores para a temporada de 2020. Será uma temporada bem diferente do que foi visto nos últimos 20 anos, quando a equipe de Arapiraca disputou Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Alagipe e Copa do Nordeste. Os momentos de glórias ficam na lembrança do torcedor que viu a equipe crescer e se tornar uma terceira força do futebol alagoano, com a façanha de peitar os poderosos e tradicionais CSA e CRB.

Porém, a desastrosa temporada de 2019 deixou marcas bem pesadas, com feridas ainda não cicatrizadas. Sem tanto apoio econômico, o time não foi competente para brigar pelo título e quase foi rebaixado para a segunda divisão estadual. Na Série D, viveu um período de recuperação, mas foi eliminado nas fases eliminatórias e a expectativa virou frustração. Em 2020, o alvinegro arapiraquense vai apenas disputar o Campeonato Alagoano, com a necessidade de voltar à disputa pelas primeiras posições para ter um calendário mais otimista em 2021.

Para isso, a diretoria divulgou o nome dos sete primeiros jogadores que assinaram pré-contrato. O mais conhecido dessa lista é o atacante Reinaldo Alagoano. Aos 33 anos, o centroavante nascido em Arapiraca/AL tem longa carreira, com passagens em vários clubes, inclusive em duas oportunidades pelo próprio ASA. Reinaldo Alagoano atuou também no CSA, CRB, Corinthians Alagoano, Bahia, Central de Caruaru, Cruzeiro, Santa Rita, Campinense, Treze, entre outros. Neste ano de 2019 atuou no Fluminense de Feira de Santana, no Altos e no Zumbi, vice-campeão da Série B do Alagoano.

Outro conhecido por atuar por muito tempo no futebol do Nordeste e que assinou pré-contrato com o ASA é o goleiro Gideão. O arqueiro de 31 anos se destacou e teve longo período com a camisa do Náutico, onde atuou entre os anos de 2011 e 2014. Foi negociado junto ao futebol de Portugal e voltou em 2017, onde jogou no Tupi. Em seguida, passou pelo Altos e pelo Salgueiro.

Veja quais atletas assinaram pré-contrato com o ASA

Goleiro – Gideão (ex-Salgueiro);

Lateral – Apodi (ex-Fluminense de Feira de Santana);

Zagueiro – Patrick (ex-Linense);

Volante – Douglas (ex-Jequié);

Meia – Lucas (ex-Goiás);

Atacante – Pablo (ex-Jequié) e Reinaldo Alagoano (ex-Zumbi).