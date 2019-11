Depois de atuar em nova posição, Wanderson diz: "Agora consigo jogar dos dois lados"

No empate em casa diante do Palmeiras, o técnico Roger Machado não pode contar com o zagueiro Juninho devido questões contratuais, então analisou seu leque de opções e optou por dar uma oportunidade para Wanderson.

É a segunda vez no Campeonato Brasileiro em que o jogador foi escalado como titular e entra em campo. No primeiro turno, ele atuou no jogo contra o São Paulo fazendo dupla com Lucas Fonseca. Em entrevista concedida à imprensa no início da tarde desta terça-feira (19), Wanderson falou sobre o seu novo posicionamento adquirido após sua chegada no clube.

"Comecei a jogar aqui, com o Roger. No Athletico Paranaense, sempre joguei do lado direito. Ele me fez treinar e estimulou a jogar do lado esquerdo. Isso só acrescenta. O que você faz no dia a dia e leva para o jogo, acaba te ajudando. Isso me fez crescer muito, porque agora consigo jogar dos dois lados."

O Bahia não vem fazendo uma boa campanha no segundo turno da competição nacional, acumulando sete rodadas sem vencer. O camisa 3 falou sobre a situação atual do time.

"A gente tem que fazer nosso papel. O resultado nos ajudou, mas a gente tem que procurar vencer, sair dessa fase turbulenta, de oscilação, e procurar fazer o resultado positivo, e sair desse 44 pontos o mais rápido possível, e encostar no grupo que está brigando pela Libertadores."

Wanderson também falou sobre o próximo adversário do Bahia, afirmou que analisou o oponente e destacou alguns pontos da equipe esmeraldina.

"Goiás é um time muito rápido. Tem um homem de referência que dá presença de área. Apesar da qualidade, a gente tem que impor nosso ritmo, se defender bem. A gente vem fazendo bons jogos fora. Temos que nos impor e colocar nosso jogo em prática, mesmo sabendo que nosso adversário é de qualidade."

O Bahia entra em campo contra o Goiás no domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada. A partida será 34ª rodada do Brasileirão.