Criciúma arranca empate com Paraná em casa e ainda briga para não cair

Criciúma e Paraná se enfrentaram nesta terça-feira (19), no Heriberto Hülse. A partida foi válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes ficaram no empate em 1 a 1. Guilherme Santos abriu o placar para o Tricolor da Vila e Léo Gamalho deixou tudo igual no final do segundo tempo.

A primeira chegada foi do Paraná, aos 12'. Éder Sciola invadiu a área e o goleiro Gianezini espalmou. O Criciúma respondeu aos 14', com Foguinho. O jogador arriscou de longe. No entanto, a bola foi longe do gol.

Já aos 17' o Tigre parou no travessão. Após cruzamento, Léo Gamalho cabeceou e a bola passou perto do gol. E aos 20' foi o Tricolor da Vila que assustou. Jhemerson chutou e Gianezini fez a defesa. Na sequência, Éder Sciola isolou.

Com chances para as duas equipes, aos 30' os donos da casa tentaram com Marlon, que cruzou na área. Mas Thiago Rodrigues mandou para escanteio. No entanto, foram os visitantes que saíram na frente, aos 33', com Guilherme Santos. O próprio lateral começou a jogada do gol e após troca de passes com Bruno Rodrigues, mandou para o fundo das redes do Criciúma.

Na segunda etapa, a melhor chance de empate do Tigre foi aos 18', com Daniel Costa. O jogador cobrou falta e a bola passou pela barreira. No entanto, foi para fora em tiro de meta. O Paraná teve a chance de ampliar aos 29'. Matheus Anjos tocou para Jenison, que mandou de primeira. Gianezini salvou.

O gol de empate veio no final da partida, aos 40', com Léo Gamalho. Após cobrança de escanteio, Foguinho tentou o chute e o atacante aproveitou a sobra e deixou tudo igual. Aos 42', o Tricolor da Vila ficou com um a menos. Rodolfo recebeu o vermelho direto por reclamação e foi para o chuveiro mais cedo.

Mesmo em desvantagem numérica, os visitantes quase voltaram a frente no placar aos 48'. Após contra-ataque, Jenison invadiu a área e chutou, mas mandou para fora. O último lance da partida foi aos 50', a favor do Criciúma. Foguinho tentou de bicicleta e Thiago Rodrigues fez a defesa.

Antes do apito final, o Paraná ainda teve mais um jogador expulso. O zagueiro Fabrício recebeu o segundo amarelo e deixou a equipe com nove em campo. Com isso, o Criciúma ainda tentou ameaçar aos 53', mas Thiago Rodrigues fez a defesa.

E agora?

Com o resultado, o Criciúma chegou aos 36 pontos e permanece em 18º lugar, na zona de rebaixamento. Para escapar da degola, precisa vencer o último jogo e torcer contra Londrina e Figueirense, adversários diretos na luta pela permanência na Série B.

Já o Paraná chegou aos 55 pontos e subiu para a sexta posição na tabela. No entanto, não tem mais chances de conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro.

Na próxima rodada, a última da Série B, o Tigre enfrenta o Oeste, na Arena Barueri. A partida será no sábado (30), às 16h30. No mesmo dia e horário, o Tricolor recebe o Botafogo-SP no Durival Britto.