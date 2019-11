2020 vem aí! CBF divulga calendário para futebol feminino

Nesta quarta-feira (20), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o primeiro calendário da competição nacional feminina para o próximo ano, ao todo serão cinco disputas incluindo três categorias de base e duas adulta.

São 96 equipes participantes que vão entrar em campo em 382 jogos, disputados em várias partes do nosso país. No entanto, o calendário incluí uma pausa para Datas-FIFA, para competições da FIFA e da Conmebol, proporcionando assim tempo para a preparação da seleção brasileira em todas as categorias.

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, falou sobre o futebol feminino e afirmou ser uma prioridade para a instituição.

"O futebol feminino é prioridade para CBF. Este ano, avançamos no calendário, especialmente com reformulação das duas séries do Campeonato Brasileiro adulto e o início das competições nacionais de base Sub-18 e Sub-16. E vamos continuar direcionando atenção e investimentos em escala inédita para fomentar seu crescimento em todo o país".

O Campeonato Brasileiro A-1 que já é considerado uma competição consagrada, contará com quatro equipes Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Cruzeiro que conquistaram o acesso na Série A2 em 2019. Estas vão se juntar à mais 12 clubes que são: Corinthians, Santos, Avaí, Flamengo, Internacional, São José (SP), Vitória (BA), Audax (SP), Iranduba (MA), Minas Brasília- ICESP (DF), Ponte Preta (SP) e a atual campeã Ferroviária (SP).

Já na Série A2 não houve alterações no formato continua com 36 equipes, uma representante por estado, disputando quatro vagas de acesso a Série A1.

Visando o desenvolvimento da modalidade e o surgimento de novas estrelas do esporte, a CBF pelo segundo ano consecutivo organizará as três competições Sub-18, Sub-16 e Sub-14, voltadas para as categorias de base.

CALENDÁRIO 2020

Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1

Início: 09 de fevereiro de 2020

Pausa para Olimpíadas de Tóquio 2020: De 31 de maio à 23 de agosto

Término: 13 de setembro

Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2

Início: 15 de março

Término: 05 de julho

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18

Início: 10 de maio

Término: 20 de setembro

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16

Início: 11 de julho

Término: 21 de julho

Torneio de Desenvolvimento de Futebol Sub-14

Início: 22 de novembro

Término: 29 de novembro