Com dúvida na zaga, CRB segue preparação para confronto diante do Figueirense

O CRB segue a preparação iniciada na última segunda-feira (18) para a última partida da temporada diante do torcedor. Às 19h15 da próxima sexta-feira (22), o Galo enfrenta o Figueirense no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2019. Até lá, os atletas trabalham com a meta de somar 60 pontos e ter a melhor campanha do time alvirrubro na história da Segundona. Até o momento, os 58 pontos somados em 2016 são o melhor desempenho do clube.

As chances de acesso estão praticamente zeradas. Com 54 pontos e na sétima colocação, para que o CRB volte a disputar a Série A depois de 35 anos, a equipe precisa vencer seus dois últimos jogos contra Figueirense e Bragantino, torcer para derrotas de Coritiba e Atlético-GO nas duas próximas rodadas e que o América-MG some um ponto até o fim da competição nacional. Como subir de divisão é algo cada vez mais distante, os jogadores pensam em jogar pela honra. Pelo menos é o pensamento externado pelo lateral-direito Daniel Borges, em entrevista coletiva concedida à imprensa.

“Falta pouco para a gente atingir essa meta. O objetivo é esse, foco total nessas duas partidas. Se as coisas derem certo, quem sabe a gente consiga o tão sonhado acesso. Futebol é uma loucura e pode acontecer de tudo nesta Série B. Porém, temos que fazer nossa parte. Contra o Figueirense vai ser muito difícil, pois eles estão brigando para não cair. Temos que estar focados, primeiro nesse jogo contra o Figueirense, depois a gente vai a Bragança Paulista buscar os últimos três pontos”, disse.

Daniel Borges, lateral-direito do CRB | Foto: Gustavo Henrique/CRB

Quem também falou à imprensa foi o lateral-esquerdo Igor Cariús. O jogador não poderá entrar em campo diante do Figueira porque vai cumprir suspensão automática pelo recebimento do terceiro cartão amarelo na última rodada, quando o CRB venceu a Ponte Preta. Igor lamentou os vacilos cometidos pelo próprio grupo que impediram o Galo de estar em uma posição melhor na tabela de classificação, talvez mais inserido na briga por uma vaga no G-4. Independentemente disso, o atleta falou que o time vai brigar pelos seis pontos nas duas partidas finais.

“É complicado. A gente fica chateado, triste, mas vamos torcer forte. Quem sabe os deuses do futebol estão do nosso lado, aconteçam duas zebras e a gente faz o nosso papel e sobe? Estávamos sempre brigando. Sabemos que hoje não estamos numa condição melhor para conseguir o acesso por falha da gente. Poderíamos estar hoje numa situação muito melhor, no G-4, ou então muito vivo brigando para subir. Agora não tem mais como lamentar, já passou. Independentemente de quem lance ou de quem faça o gol, o que importam mesmo são os três pontos”, declarou.

Quanto ao time titular para o jogo diante do Figueirense, o técnico Marcelo Cabo tem apenas uma dúvida na defesa. O zagueiro Victor Ramos retorna de suspensão e disputa uma vaga de titular com Ewerton Páscoa, com boa atuação no confronto diante da Ponte Preta. Com Igor Cariús suspenso, provavelmente Bryan seja o substituto. Caso não faça mais modificações, o time do CRB para entrar em campo deve contar com Edson Mardden; Daniel Borges, Wellington Carvallho, Ewerton Páscoa (Victor Ramos) e Bryan; Claudinei, Lucas Siqueira e Elton; Willie, Léo Ceará e Alisson Farias.