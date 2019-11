Meia do CRB acredita na classificação sem sustos mas alerta: "temos que fazer nosso dever"

Empatados em número de pontos, o CRB recebe o Bahia em busca de garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. O grupo ainda conta com Confiança-SE e Vitória, que também dependem da vitória no confronto direto para avançar na competição.

O CRB liderou o grupo nas rodadas iniciais do campeonato, porém após uma sequência de três jogos sem vencer a equipe caiu para a segunda posição e teve sua classificação ameaçada. O meia da equipe Felipe Souza, comentou a situação da equipe no grupo A da Copa do Nordeste.

"Chegar na última rodada da fase de grupos com os quatro times com chance de classificação, mostra a dificuldade da competição. Estamos a todo momento tentando jogar no alto nível e vamos nos esforçar para avançar pra próxima fase" comentou o jogador.

Apesar das quatro equipes se classificarem, o CRB têm a vantagem do empate contra o Bahia, porém dependeria do resultado de Vitória e Confiança.

"Apesar da pequena vantagem, sabemos da qualidade da equipe do Bahia. Vamos jogar em casa e temos que fazer o nosso dever, buscando a vitória igual a todos os jogos para dependermos apenas de nós mesmo" completou o jogador.

O jogo entre CRB e Bahia acontece neste sábado às 15h, no Estádio Rei Pelé. Já o Vitória enfrenta o Confiança, no mesmo horário no Barradão.