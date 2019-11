Exclusivo: pentacampeão, Rogerinho avalia crescimento do futebol de amputados

A campanha do Corinthians/Mogi no Campeonato Brasileiro foi invejável: cinco vitórias e apenas um empate. Uma das principais peças da equipe é o jogador Rogerinho, que concedeu entrevista exclusiva à Vavel Brasil, falando sobre a conquista do pentacampeonato da competição nacional e da agenda para o final ano.

O jogador ressaltou a eficiência do trabalho realizado e que resultou no triunfo na final do Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados. Ele também falou da vice artilharia conquistada.

"Ser penta campeão brasileiro invicto mostra que estamos realizando um grande trabalho, venho me preparando ao longo do ano , treinando forte com nossa equipe e também fazendo um trabalho com academia, e nutricionista, sei que para obter grandes resultados também temos que cuidar do corpo e da mente , e graças a Deus e nossa equipe conseguimos ser penta campeão brasileiro invicto e fui ainda o vice artilheiro da competição."

Rogerinho falou sobre a competição que vem crescendo, mas fez questão de exaltar a supremacia corintiana na categoria, além de agradecer aos patrocinadores e apoiadores da equipe.

"Campeonato Brasileiro, vem crescendo a cada ano tivemos 12 equipes, divididas em 03 grupos com quatro equipes , classificamos em primeiro no nosso grupo, ao todo foram 06 jogos , 05 vitórias e um empate, mesmo com o crescimento da modalidade nossa equipe ainda está acima da média, esse ano foram 05 campeonatos e 05 títulos, estamos nesse nível desde 2014 , fazendo história a única equipe no Brasil e no mundo que vem ganhando tudo que disputa, fazemos um grande trabalho profissional no nosso projeto, temos que agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores como prefeitura de Mogi das Cruzes, secretaria de esportes, Magnus, GLC ortopedia , UMC Universidade de Mogi das Cruzes, clínica Segunda Geração, Garantiseg e ao Corinthians pela parceria. E também aos meus patrocinadores como Hundred Limit e PR10 Comunicação."

Mesmo encerrando as competições, ele não para. Assim como a maioria dos jogadores, Rogerinho tem agenda cheia para o final de ano como vários jogos das estrelas.

"Agora final do ano ja tenho mais de 10 jogos das estrelas confirmados com Falcão, Craque Neto, Marcos Assunção, Cafu, Fred , Alex Pirulito, Amaral, Nego do Borel, Gustavo Lima , Zico, Marcelinho carioca, Viola, Ronaldão, Neymar , Elano, Diego freestyle, jukanalha, Adonias, Ezequiel . Vou viajar um pouco esse ano , para cidades como Indaiatuba, Viradouro, Mato Grosso, Ribeirão Preto, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro."

Vale ressaltar que Rogerinho chegou aos 546 gols, único jogador no Brasil e no mundo a conquistar esse feito. E o resumo de 2019 do atleta é invejável sendo pentacampeão da Copa do Brasil e artilheiro, penta campeão do Campeonato Paulista e artilheiro, tri-campeão da Taça da Cidade de Mogi, campeão da Taça da Cidade de Ourinhos e pentacampeão do Campeonato Brasileiro, e vice-artilheiro.