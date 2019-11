Flamengo x River Plate: Filipe Luís fala de experiência argentina e confronto exclusivo

Sábado (23) é dia de final de Libertadores, o que não acontece com o Flamengo desde 1981, há 38 anos. Em contrapartida, o River Plate já pode dizer que é experiente, pois está em sua terceira final das últimas cinco edições da competição. Ao todo, os Millonarios disputarão a sétima decisão de Liberta. E esse tema de "rodagem" apareceu na entrevista de Filipe Luís na tarde desta quinta-feira (21).

A tarde foi de treino para o elenco flamenguista no Peru. E depois das atividades, Filipe Luís concedeu breve entrevista na zona mista. Lá, o rubro-negro falou sobre essa "bagagem" dos argentinos.

"A única pequena vantagem que o River pode ter é estar acostumado com finais, jogos importantes. Estive na decisão da Libertadores no ano passado. Joguei duas finais de Champions, e na segunda atuei bem melhor por já saber como é. De resto, é tudo equilibrado."

"Cada jogo é diferente. A surpresa vai ser natural, até porque a gente nunca jogou contra esse River. Esse River já ganhou a Libertadores, está sem esse peso. Vai ser completamente diferente do que estamos acostumados no Brasil. Mas acho que chegamos no nosso melhor momento."

Lateral-esquerdo de 34 anos e consagrado na Europa, Filipe atuou no velho continente desde 2005, com passagens por Real Madrid Castilla, Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea. De mais importante, foram dois títulos da Supercopa da UEFA e da Liga Europa, um da Copa América, da Copa das Confederações e da Premier League. No entanto, o "Aero Fla" que a torcida rubro-negra proporcionou no embarque da delegação na quarta-feira (20) marcou Filipe Luís.

"Muito especial o que aconteceu ontem. Me sinto sortudo por viver isso no Flamengo. Mas temos que ter pés no chão [...] É um momento especial que a gente está vivendo. A gente conseguiu fazer com a que torcida esteja do nosso lado, que essa comunhão seja completa. Conseguimos fazer com o que o torcedor se identifique com os jogadores, com a comissão e com todo o clube outra vez. Foi uma demonstração de carinho. Mas eu particularmente tenho os pés no chão. Quero que essa festa seja depois do jogo."

"Foi maravilhoso viver esse momento com os torcedores. Sentimos essa comunhão entre a torcida e nosso elenco, com toda a comissão técnica. Hoje a gente está unido, não existe qualquer tipo de problema. O momento é excelente. Foi uma retribuição deles para a gente. Mas meus pés estão no chão. Como eu falei, o que eu quero é que essa festa continue depois do jogo."

Treino do Flamengo foi em La Videna, CT da seleção peruana (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Primeiro treino em solo peruano

"Não foi muito intenso, com bastante sol. Mas foi importante. A semana está sendo bem feita como a gente sempre faz em todos os jogos. Não é porque é final que vai ser diferente. Claro que existe todo um sonho por trás, existem alguns detalhes para serem ajustados. É importante trabalhar com essa tranquilidade, só a gente."

Foco na final

"Se a gente ficar olhando o que o torcedor está fazendo, tudo que isso representa, vai existir tensão. Então é importante estarmos frios, serenos, em paz. Sabemos o que temos que fazer. A gente deixa esse lado externo para depois. Quando acabar tudo é que vamos saber o que foi feito."

Flamengo e River Plate brigam pelo título continental a partir das 17h neste sábado (23). O palco da final é o Estádio Monumental de Lima, em Lima. Assim, a VAVEL Brasil está nesta cobertura especial da decisão da Libertadores 2019.