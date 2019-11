Destaque na base, Lucas Ferron deixa Guarani por falta de espaço na equipe

Sem espaço no elenco principal Guarani, o lateral direito Lucas Ferron (20) deixa o clube nesta reta final de temporada. Atuando na equipe sub-20, o descontentamento do atleta veio a público após desabafo na despedida via redes sociais.

"Hoje me despeço do Guarani com um sentimento de que o que me foi proposto eu pude concluir da melhor forma possível. Eu gostaria de ter feito mais por esse time, muito mais, mas o mundo do futebol é assim. Mais uma vez... obrigado por tudo nação bugrina", escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

Em 2019, Ferron se destacou no time comandado por Márcio Zanardi, que chegou às semifinais da copinha, sendo eliminado para o São Paulo, o campeão da edição. Integrando o elenco profissional, o jogador rapidamente voltou ao plantel de base, desta vez para jogar o Paulistão.

"Novos projetos foram estabelecidos, e novos objetivos traçados. Obrigado diretoria, comissão técnica, e toda a nação bugrina pelo apoio e incentivo que vocês me deram ao longo desses dois anos", finalizou Ferron em sua postagem.

No estadual sub-20, o bugre caiu na 3ª fase e o jovem lateral acumulou vinte partidas, com cinco gols anotados. Desde 2018 integrando o principal elenco das categorias de base, antes da copinha Ferron foi emprestado em um curto período ao Itumbiara/GO, por onde jogou apenas duas vezes.

O Guarani ainda não se pronunciou oficialmente, enquanto Lucas Ferron também não informou seu próximo clube de destino. Avaliado em R$8 milhões ao mercado nacional, e 20 milhões de euros para o exterior, o atleta tinha 60% do passe vinculado ao clube campineiro.