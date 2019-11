Bahia apresenta novo patrocinador do futebol feminino

Na tarde desta quinta-feira (21), no Fazendão, o futebol feminino do Bahia anunciou um novo patrocinador. Trata-se do Grupo CAM. A parceria entre clube e empresa inclui a realização de exames de imagem por parte dos atletas nas clínicas do grupo. E vale destacar que não serão apenas da equipe feminina, mas também do time masculino e dos jogadores da base.

A apresentação foi feita pelo presidente do Grupo CAM, João Soares, e pelo vice-presidente do Esporte Clube Bahia, Vitor Ferraz, ao lado de uma das principais atletas da equipe das Meninas de Aço, Gadú.

Para João Soares, a parceria com o Bahia trará resultados positivos, inclusive, no sentido de disseminação de informação.

“O Bahia é um time bastante popular e tem um grande alcance junto ao seu público. Isso também potencializa os alertas que fazemos às pessoas para levarem hábitos de vida mais saudáveis, de forma que elas possam prevenir doenças”

O vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, disse que a parceria com uma marca já solidificada no mercado como a do Grupo CAM é fundamental, especialmente para o projeto voltado para a equipe feminina.

“O Grupo CAM entendeu a importância do futebol feminino e abraçou essa causa. Sabemos que a reunião dessas duas marcas trará uma relação frutífera para todos”, concluiu.

As finais do Campeonato Baiano de Futebol Feminino 2019 acontecem nos dois próximos sábados entre o Bahia e o Juventude.