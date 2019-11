Exclusivo: Camilo analisa campanha da Chapecoense e comenta fatores extra-campo

Nesta sexta-feira (22), em entrevista à VAVEL Brasil, o jogador Camilo falou sobre o desempenho da Chapecoense no Campeonato Brasileiro. A equipe de Santa Catarina está na penúltima colocação da tabela, lutando contra o rebaixamento, e precisa vencer os próximos confrontos se quiser permanecer na Série A.

Atualmente, a Chape soma cinco vitórias, 10 vitórias, 18 derrotas e 25 pontos em 33 jogos. No próximo domingo (24), o Verdão entra em campo para disputar o clássico contra o Avaí. Uma vitória diante de um time já rebaixado será crucial nessa reta final.

"Acho que tem vários fatores em relação à Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Claro que não merecíamos pelo trabalho que todos os atletas vêm desempenhando e pelo caráter perante o compromisso com o clube, mas temos que lutar até o final e enquanto tiver chance. Enquanto a pontuação nos permitir sonhar com a permanência na Série A, vamos lutar em busca disto. Claro que são cinco decisões que nós temos, mas nós sempre temos que pensar no próximo jogo. Estamos com a nossa cabeça somente no Avaí e vamos em busca da vitória. É este jogo. Não adianta pensarmos em outras equipes enquanto não obtivermos a vitória neste jogo de imediato. Nós temos que pensar somente nisto, ver o que vai acontecer no final e, se nós tivermos a chance de lutar no último jogo pela permanência, que possamos brigar por isto", disse.

Camilo também elogiou o trabalho de Marquinhos Santos que, atualmente, comanda os jogadores da Chapecoense. Segundo o atleta, o treinador tem um bom trabalho na equipe e diz que deseja o sorte.

"Marquinhos melhorou muito a nossa equipe em vários aspectos e, principalmente, em termos coletivos dentro do jogo. Claro que algumas vitórias não vieram, mas ficamos muito próximos de vencer. Teve jogos que deixamos a vitória escapar por uma falta de concentração, mas a minha avaliação do trabalho é muito boa. Ele é um cara que trabalha muito, estuda muito, analisa bem e eu creio que vai ficar nesse cenário por bastante tempo. A gente deseja sorte tanto na permanência quanto se ele estiver em outra equipe no próximo ano", elogiou.

Em entrevista coletiva, após o jogo contra o Ceará, o treinador falou que está "segurando o time na unha" por conta dos salários atrasados, lesões e outros fatores. O meio-campista opinou sobre o discurso de Marquinhos.

"O ambiente às vezes não é um dos melhores por toda a situação que está ocorrendo em relação aos salários. O Marquinhos está sabendo lidar muito bem com isso no grupo, está extraindo o melhor e fazendo com que não percamos a concentração. Sabemos que é muito difícil para alguns jogadores, principalmente para aqueles que estão iniciando e tem seus compromissos, mas nós temos que manter o foco porque é uma grande oportunidade para todo mundo se lutarmos até o final e conseguirmos permanecer na Série A. Será uma recompensa muito grande pelo esforço e pela determinação. Independente disto, procuramos defender bem a instituição, representar os torcedores, a cidade e a nossa família que se alegra quando temos um bom resultado", opinou.

A Chapecoense enfrentará o Avaí na Ressacada, às 19h (de Brasília), no domingo (24). Depois terá que duelar contra o Botafogo, Santos, CSA e Vasco da Gama.