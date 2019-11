Flamengo x River Plate: a preparação rubro-negra na véspera da final em Lima

Falta um dia! Após desembarque na quarta-feira (20), o elenco do Flamengo realizou o primeiro treinamento em Lima na tarde seguinte, na quinta (21). Na véspera da finalíssima de Libertadores contra o River Plate, o Rubro-Negro encerra sua preparação com bola nesta sexta-feira (22).

Treinador português, Jorge Jesus lidera as atividades do dia anterior à decisão em La Videna, CT da Seleção Peruana. De acordo com o cronograma carioca, o treino está marcado para 11h30 (horário de Brasília). Escondendo a parte principal do treino, a imprensa poderá acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. Às 17h (horário de Brasília), depois do treinamento, o Mister e o meio-campista Everton Ribeiro concedem entrevista coletiva oficial. Mas o dia não acaba ainda.

Foto: Reprodução/Conmebol

Assim que a coletiva acabar, Jorge Jesus e elenco vão ao Estádio Monumental U, local da final, para fazer u breve reconhecimento do gramado. Isso acontece por volta das 17h30 (horário de Brasília).

Sem nenhum desfalque, o treinador rubro-negro pode contar com todo o elenco para o último jogo da Libertadores 2019. Assim, a provável escalação do Flamengo é: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão e Gerson; Everton Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. A bola rola às 17h (horário de Brasília), deste sábado (23), na disputa para ver quem conquista o título de melhor time da América do Sul.