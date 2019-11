Flamengo x River Plate: reveja todos os gols dos finalistas na Libertadores 2019

37. Esse é o número de gols que Flamengo e River Plate marcaram na Libertadores 2019 até chegarem à grande final. Se do lado brasileiro o ataque é temido por ser o melhor da competição, com 22 tentos, o lado argentino não tem tanto poderio assim, pois balançou as adversárias 15 vezes — sete a menos que o time do Rio de Janeiro —, sendo apenas o sétimo melhor no ranking de gols da competição.

Com 1.3 gol por jogo, o River tem a 12ª média do quesito na atual Libertadores. Já o Fla tem a média de 1.8, ficando atrás somente do Palmeiras, o único que passa a marca de dois gols por jogo: 2.1, pois fez 21 tentos em 10 partidas. Sendo assim, sem mais delongas, confira todos os gols de Flamengo e River Plate.

Os 22 gols do Flamengo

Gabriel Barbosa: 7 gols (11 jogos)

Bruno Henrique: 5 gols (12 jogos)

Everton Ribeiro: 3 gols (11 jogos)

Rodrigo Caio: 1 gol (11 jogos)

Arrascaeta: 1 gol (10 jogos)

Diego Ribas: 1 gol (8 jogos)

Vitinho: 1 gol (7 jogos)

Pablo Marí: 1 gol (5 jogos)

Uribe: 1 gol (2 jogos)

1 gol contra

Os 15 gols do River Plate

Ignacio Fernández: 3 gols (12 jogos)

de la Cruz: 3 gols (11 jogos)

Lucas Pratto: 2 gols (12 jogos)

Rafael Borré: 2 gols (10 jogos)

Matías Suárez: 1 gol (11 jogos)

Martínez Quarta: 1 gol (11 jogos)

Javier Pinola: 1 gol (8 jogos)

Cristian Ferreira: 1 gol (6 jogos)

Júlian Álvarez: 1 gol (4 jogos)

Flamengo e River Plate brigam pelo título continental a partir das 17h neste sábado (23). O palco da final é o Estádio Monumental de Lima, em Lima. Assim, a VAVEL Brasil está nesta cobertura especial da decisão da Libertadores 2019.