Flamengo x River Plate: Marcelo Gallardo revela titulares e diz que final pode ser ‘muito dinâmica’

No final da tarde desta sexta-feira (22), véspera da grande decisão entre Flamengo e River Plate pela Libertadores, a data é reservada para coletivas oficiais e reconhecimento de gramado por parte de ambas equipes em Lima, no Peru. E abrindo a agenda da Conmebol, o treinador millonario Marcelo Gallardo já abriu sua entrevista de bom humor, com risos, e revelando o time titular que colocará em campo no sábado (23).

Sem novidades em seu esquema tático 4-4-2 e expurgando os rumores de que ele colocaria três zagueiros, Muñeco (como Gallardo é apelidado na Argentina) divulgou a escalação dos 11 iniciais: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios e De La Cruz; Borré e Suárez.

Comandante do CARP (Club Atlético River Plate) na terceira final do clube nas últimas cinco edições da Libertadores, o técnico argentino busca seu terceiro título da Copa. E é nesse aspecto da experiência, entre outros, que Gallardo se agarra para esta final.

"Vamos enfrentar um grande rival, mas temos experiência em viver o que estamos vivendo. Não vivemos na história. A história ficará por toda a vida, mas não vivemos só de história. Temos o privilégio de estar aqui novamente. Estamos no lugar que merecemos e vamos defendê-lo [o título]. Muitos clubes querem estar neste local."

Tanto Flamengo quanto River Plate têm características ofensivas na temporada de 2019. Ao ser questionado sobre a possibilidade de muitos gols, Muñeco exaltou o futebol das duas equipes, mas disse que espera mostrar a confiança de seu elenco.

"Difícil saber... As duas equipes jogam bem, gostam de estar com a bola. Pode ser um jogo muito dinâmico com o correr dos minutos [...] Temos forças para poder jogar esse tipo de jogo com confiança. Esperamos poder mostrá-la amanhã diante de um grande rival. Tenho boas sensações futebolísticas."

Sem deixar passar batido, o técnico hermano também falou sobre o esforço da torcida de seu River, que deixou a Argentina para estar no Peru.

"Conhecemos o esforço dos torcedores e nos sentimos identificados com isso. Toda vez que vamos a campo, os jogadores jogam por eles. Eles passam por desertos e continuam remando, pois sabem que esse time os representa."

Vale lembrar que a final da Libertadores 2019 tem cobertura especial da VAVEL Brasil e será disputada a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.