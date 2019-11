Flamengo x River Plate: Everton Ribeiro fala em foco e ‘entrar para a história’

Um dia antes do jogo mais importante da história do Flamengo desde 1981, frente ao River Plate, o meio-campista Everton Ribeiro concedeu entrevista coletiva oficial junto ao treinador Jorge Jesus. Em Lima, o camisa 7 rubro-negro já abriu a entrevista falando sobre a oportunidade de entrar para a história do clube.

"Momento único, onde temos a oportunidade de levantar a taça do nosso maior objetivo do ano e entrar para a história do Flamengo. Eles moveram a nação para vir ao Peru. Estamos focados no jogo."

Com Rafinha, Filipe Luís e Diego Alves, por exemplo, o elenco carioca é experiente. Já experiente, com 30 anos, Everton Ribeiro soma dois títulos de Brasileirão na bagagem e também entra no grupo de veteranos. E para chegar ao ápice da carreira, cada jogador passou (e ainda passa) por algumas dificuldades profissionais. ER7 falou sobre:

"Tudo que passamos nos fortaleceu para este momento e nos deixar confiante para um grande jogo. Todas as derrotas, tudo que aconteceu. Quem foi chegando assimilou muito bem o que é o Flamengo, o que o Mister quer e nos deixou a um passo de ser um grupo vencedor."

Sem ficar de fora, o assunto "Aero Fla" voltou ao ar. O sentimento de motivação tomou conta do camisa 7 ao ver aquele ‘mar de gente’.

"Foi um dia incrível, uma surpresa enorme. Sabíamos que haveria torcedores nas ruas, mas não que seria aquele mar de gente. Ficou marcado. Vamos jogar por eles. Sabemos que a torcida do Flamengo é enorme e pode ter certeza que nos ajudou muito a chegar até aqui."

Vale lembrar que a final da Libertadores 2019 tem cobertura especial da VAVEL Brasil e será disputada a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.