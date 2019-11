Sindicato lança plataforma de votação para atletas do futebol feminino e segunda divisão

O Sindicato de Atletas lançou no mês de abril desse ano a primeira plataforma online de votação exclusiva para atletas e ex-atletas. A plataforma conseguiu alcançar a categoria de forma unânime e foram formadas as seleções das séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista.

Com o sucesso da edição de abril a entidade lança agora a plataforma de votação das competições oficiais em que times paulistas estejam envolvidos referentes a série B e campeonato feminino de 2019. Todos os associados do Sindicato de Atletas de SP, sejam eles atletas ou ex-atletas, poderão acessar a plataforma e montar as suas seleções. Além dos 11 melhores, o eleitor pode escolher o craque do campeonato.

Atletas e membros das comissões técnicas aderiram assim que tiveram conhecimento da premiação, nomes como: a ex-treinadora Emily Lima e a ex-jogadora Aline Calandrini prestigiaram a edição, sendo que a campanha já iniciou nas redes sociais do sindicato.

“Nossa experiencia com o trabalho feito no primeiro semestre nas séries A1, A2 e A3 que, ao final reuniu centenas de atletas no dia da premiação e mostrando que a iniciativa foi muito bem recebido por eles, nos deixa a certeza que valorizar a categoria, também em termos técnicos, é mais uma vertente que se põe como verdadeira defesa da categoria porque permite a condição de melhor desempenho, sucessivamente melhores contratos”, ressaltou Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas SP.

Com o slogan “Comemore, atleta! Agora você tem direito ao voto”, o Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo vai abrir a plataforma de votação online, para que atletas e ex-atletas possam escolher o melhor do campeonato na sua opinião.

COMO FUNCIONA

Para participar o atleta precisa preencher um cadastro no site.

Para a identificação e validação da equipe do Sindicato. Caso já seja associado, o usuário receberá um e-mail com login e senha provisória e poderá acessar a sua página de perfil.

Uma vez com o perfil ativado, o atleta poderá editar informações, incluir foto de perfil e estará apto a votar. Ele terá à disposição, após a votação, um histórico de votações realizadas. O sistema também possibilita que os atletas compartilhem suas seleções nas mídias sociais. Uma vez cadastrado, ele fica automaticamente habilitado para futuras votações.

Caso o atleta não seja associado, ele poderá votar, mas antes precisará filiar-se ao sindicato de forma gratuita para receber a liberação. É necessário que o atleta comprove ao menos um registro como jogador profissional de futebol.