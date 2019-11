Semana movimentada no Mutange obriga Argel Fucks a mudar escalação do CSA

Diferente de semanas anteriores, quando o assunto geralmente foi baseado em treinamentos e jogos oficiais, esta semana tem sido bem intensa no CSA. Dispensa de jogadores, atletas no departamento médico e a saída do Mutange após 97 anos tornaram os últimos dias no Centro de Treinamento Gustavo Paiva bem movimentados. Diante de todo o cenário extracampo, existe um grupo de jogadores que ainda está em atividade e precisa do máximo de atenção possível nas duas próximas semanas, quando serão disputadas as cinco últimas rodadas do Brasileirão.

O duelo é importantíssimo, um confronto direto diante do Fluminense, equipe que também briga contra o rebaixamento. O Azulão está em desvantagem e um tropeço perante a torcida pode deixar bem próxima de zero a chance de permanecer na elite. Titulares na última rodada, quando o CSA foi derrotado por 3 a 0 pelo Fortaleza, os laterais Celsinho e Carlinhos não fazem mais parte do clube, assim como o meia Didira, um dos poucos que estavam desde o início da gestão de Rafael Tenório em 2015.

Além das dispensas, três jogadores do setor ofensivo estão no departamento médico e não jogam. Jarro Pedroso está com inchaço no tornozelo esquerdo. Héctor Bustamante teve lesão diagnosticada na virilha após sentir dores na semana passada e o prazo de recuperação é de mais duas semanas, com possibilidade de não entrar mais em campo neste ano. Quem está fora da temporada é o atacante Alecsandro. O centroavante sofreu uma fratura na tíbia distal da perna direita, próximo ao tornozelo, e será submetido a procedimento cirúrgico, ainda com data a ser definida. O prazo de recuperação será estipulado apenas depois da cirurgia.

Volantes Dawhan e Jean Cléber devem ser titulares contra Fluminense | Foto: Augusto Oliveira/RCortez/CSA

Com tantas peças ausentes, o técnico Argel Fucks tenta encontrar uma formação ideal para o próximo jogo e parece ter encontrado algumas seleções. Nas laterais, Dawhan deve voltar a jogar na direita e Rafinha na esquerda. No lado esquerdo, é incerto o posicionamento de Euller, uma vez que ele pode jogar tanto como lateral ou como meia, como escalado ultimamente. Se for para fechar a defesa, Rafinha fica no banco e Warley assume a vaga no meio. Se jogar no meio, Rafinha ganha a vaga, com Warley na reserva. Outra novidade será o retorno do meia Jonatan Gómez, que cumpriu suspensão no último fim de semana.

Assim, a tendência é que Argel escale o Azulão com João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha (Euller); João Vitor e Jean Cléber; Apodi, Jonatan Gómez e Euller (Warley); Ricardo Bueno. A equipe azulina tem 29 pontos, na 18ª e antepenúltima posição, a seis do Cruzeiro, primeiro time fora da degola. O confronto entre CSA x Fluminense está programado para às 20 horas desta segunda-feira (25), no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2019.