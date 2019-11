Em confronto direto, São Bento goleia Londrina e segue na luta contra o rebaixamento

São Bento e Londrina se enfrentaram nesta quinta-feira (21), no estádio Walter Ribeiro. A partida foi válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bentão goleou por 4 a 1. Caio Rangel e Zé Roberto marcaram cada um dois gols. Anderson Leite marcou o gol de honra do Tubarão.

O Londrina chegou aos oito minutos, após cobrança de escanteio. O zagueiro Dirceu cruzou para Germano, que cabeceou para fora. E assustou novamente aos 16', com Junior Pirambu. Luidy chutou e o jogador pegou a sobra, mas o chute saiu fraco.

Já o São Bento respondeu aos 18', com Caio Rangel. O jogador recebeu o passe de Rodolfo e invadiu a área. No entanto, Léo Rigo cortou na hora certa. E aos 25' chegou com Paulinho Bóia, que chutou de fora da área. A bola passou muito perto do gol.

E saíram na frente aos 30', com Zé Roberto. Em contra-ataque, Paulinho Bóia tocou para o atacante, que mandou para o fundo das redes. O segundo gol do Bentão veio aos 37', com Caio Rangel. Marcos Martins cruzou rasteiro e o atacante chutou para o gol e ampliou para os donos da casa.

Aos 38', o zagueiro Eduardo quase marcou um gol contra. Após cruzamento, o jogador tentou o corte e quase mandou contra o próprio patrimônio. O Tubarão diminuiu ainda no primeiro tempo, aos 43', com Anderson Leite. Paulo Moccelin cruzou e o volante cabeceou para o gol.

Na segunda etapa, o Londrina ficou com um a menos aos oito minutos. O lateral esquerdo Léo Rigo recebeu o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo. E aproveitando a vantagem numérica, o Bentão ampliou aos 11', novamente com Caio Rangel. O atacante recebeu o passe e bateu para o gol, sem chances para o goleiro César.

O Tubarão tentou a reação em jogada de bola parada. Aos 31', Felipe Vieira cobrou falta, mas Anderson Leite mandou para fora. E no minuto seguinte, mais um gol dos donos da casa. Matheus Guarujá chutou de fora da área e César defendeu, mas a bola sobrou para Zé Roberto, que marcou o quarto gol da equipe e o seu segundo na partida.

Aos 42', o São Bento quase marcou o quinto gol. Em contra-ataque, Matheus Guarujá bateu para o gol e César espalmou. E a partida terminou pouco depois dos 45 minutos, sacramentando o placar elástico.

Como ficam?

Com o resultado, o São Bento igualou os 36 pontos do Londrina e agora é o 18º na tabela. O adversário ocupa a 17ª posição, pois leva vantagem no número de vitórias, dez contra nove. As equipes estão a três pontos do Figueirense, última equipe fora do Z-4.

Na próxima rodada, a última da Série B, o Bentão enfrenta o América-MG, no Independência. A partida será no sábado (23), às 16h30. No mesmo dia e horário, o Tubarão recebe o Guarani no Estádio do Café. As equipes precisam vencer e torcer para que o Figueirense perca a última partida.