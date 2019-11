Flamengo x River Plate: Jorge Jesus mantém base titular e diz que na final ‘há mais emoção’

Depois de Marcelo Gallardo conceder entrevista no começo da noite de sexta-feira (22), o comandante português do Flamengo foi a bola da vez — junto ao meio-campista Everton Ribeiro. Embalado com o clima de revelações, já que o argentino do River Plate não escondeu o time titular que vai a campo na final de sábado (23), Jorge Jesus também soltou a escalação inicial.

Assim, o rubro-negro começa a decisão com o que tem de melhor: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

"O Gallardo é um treinador que está na terceira final e sabe perfeitamente que não é em uma final que o treinador vai mudar como equipe e como ideia. Penso da mesma maneira. Se não acontecer nada, a equipe é a mesma que normalmente tem vindo jogar. Diego, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo e Filipe Luís; Arão, Gerson, Arrascaeta e Ribeiro, que é o capitão, Gabigol e Bruno Henrique", revelou o Mister.

Numa sequência de jogos que exige bastante a capacidade física dos atletas, Jesus garantiu que seu elenco chega 100% fisicamente para o último jogo da Libertadores 2019.

"Fisicamente posso dizer que sim. Não temos um jogador lesionado. Emocionalmente não pode ser definido. Mas se está na final da Libertadores, todas as variantes da equipe têm sido muito boas. Tanto River quanto Flamengo estão bem e no máximo de suas faculdades no que pensamos ser variantes de uma equipe de futebol."

Atual campeão da Libertadores, o River Plate tem características ofensivas parecidas com as do Flamengo do Mister. Ambos jogam no 4-4-2, com participação fundamental da dupla de volantes. Assim, o português concorda com essa afirmação sobre o ataque, mas discorda ao dizer que as defesas também são semelhantes.

"Vamos enfrentar um rival muito forte, com mais experiência que nós, mas não nos assusta. Sabemos do que somos capazes de fazer [...] Concordo com alguns aspectos no jogo ofensivo em que as duas equipes são parecidas. Em termos defensivos, são totalmente opostos."

Fator psicológico

Diferentemente do Flamengo, que jogará apenas sua segunda final, o River já vai para a sétima decisão de sua história. Das últimas cinco edições da Libertadores, Gallardo alcança a terceira finalíssima. E Jesus falou sobre essa experiência.

"O componente emocional está em todos os jogos, mas muito mais nas grandes decisões. Há mais emoção, mais ansiedade. E dizem que quem já passou por esta situação mais de uma vez é mais experiente. Eu não penso da mesma maneira. Penso que emoção é conhecimento da experiência que você vive na carreira, mas também se trabalha e treina. Na frente a emoção, temos outras particularidades e interesses: que é o prazer de jogar bem e à Flamengo."

Se o treinador português não tem "cancha" na América do Sul, resta conhecimento lusitano na Europa, pois já disputou Liga dos Campeões e chegou em finais de Europa League. E com a Libertadores o sentimento é de responsabilidade para ele.

"O que sinto? Sinto a responsabilidade e o prestígio que tem uma Libertadores. É um pouco semelhante ao que na Europa definimos na Champions. É um continente diferente. Dou dez passos na frente. Na Champions, nunca cheguei na final. Quando saímos do Ninho, senti que era uma nação atrás de um sonho. Não só torcedores do Flamengo, mas quase todo o Brasil. Temos a prioridade do prazer, da paixão, e não da emoção. Quando se pensa na frente, as equipes ficam atrofiadas. Trabalhamos a vertente do prazer. O que nos move é nossa confiança e prazer."

Vale lembrar que a final da Libertadores 2019 tem cobertura especial da VAVEL Brasil e será disputada a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima.

Outros trechos da coletiva de Jorge Jesus

Confiança de chegar à final

"No dia que decidi vir para o Flamengo, tive um almoço com a comissão técnica e disse: 'Preparem as malas, vamos para o Brasil e seremos finalistas da Libertadores'. Vim transportar uma ideia de trabalho."

Jogo da vida?

"Quando chega a uma final da Libertadores ou uma competição muito importante, como Champions e Liga Europa, todos são momentos importantes. Neste momento, o mais importante é esta competição. A partir daqui, se Deus quiser, depois de conquistar terei as mesmas responsabilidades e desafios. O próximo troféu é o mais importante."

Libertadores é a Champions League latina?

"São dois troféus máximos de clubes. Meu sonho sempre foi esse. Para mim, havia um objetivo muito importante que estamos próximos de atingir. Nunca coloquei um campeonato na frente do outro (Libertadores e Brasileiro). E é uma alegria ter um staff que me permite chegar onde chegamos. Claro que penso ainda conquistar as duas taças: Libertadores e Champions."

Por que Boca entre os maiores e não River?

"A sua pergunta em relação a minha declaração foi logo quando cheguei ao Flamengo. Não sabia que chegaria na final contra o River. Não tenho dúvida nenhuma no que estou a dizer. Digo que o Flamengo é o maior clube do mundo. Não digo esportivamente, que é o Real Madrid. Mas em dimensão é o Flamengo e digo a mesma coisa."