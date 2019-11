Em situações distintas, Santos e Cruzeiro se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Cruzeiro neste sábado (23) na Vila Belmiro. O jogo que ocorre às 21h coloca frente a frente duas equipes em situações muito distintas no campeonato, onde uma está no G-4 e uma beira o Z-4.

O Santos, na última sexta-feira (22) divulgou uma parcial de 4500 ingressos vendidos antecipadamente para a partida, que promete ter um público fraco.

A arbitragem será formada por Leandro Pedro Vuaden, com auxílio de José Eduardo Calza e Lúcio Beiersdorf Flor. Com Daniel Nobre Bins comandando o VAR, a arbitragem é toda do Rio Grande do Sul, sendo árbitros CBF.

Soteldo desgastado – mas vai para o jogo – e Jorge afastado

O Santos está atualmente na 3ª posição, com 65 pontos, ainda buscando chegar na vice-liderança, onde o Palmeiras está, com 68 pontos. O Peixe, em caso de vitória, passa o rival alviverde, por conta do número de vitórias, mas ainda aguarda o Palmeiras jogar na rodada.

Evandro, provável titular, comentou sobre ainda não ter marcado pelo Alvinegro: “Tem aspectos que eu preciso melhorar. Tenho essa consciência, inclusive conversei com a comissão técnica. Nunca fiquei tanto tempo sem fazer um gol, é algo que me incomoda. O mais importante é o que o treinador passa. Carinho do torcedor nos dá mais confiança, mas tenho que fazer o que eu tenho fazendo”.

Jorge está de fora da partida – e provavelmente de mais partida – por conta de um desentendimento com Eduardo Sasha, no empate contra o São Paulo. O lateral esquerdo foi afastado por conta do ocorrido e é um desfalque certo para a partida. Em contrapartida Soteldo deve jogar, apesar do desgaste físico e das viagens pela Seleção Venezuelana.

O provável Santos é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo.

Dodô e Pedro Rocha fora, com a situação fora de campo piorando

Com 36 pontos, o Cruzeiro está na 16ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e empatado em pontos com Botafogo e Ceará. Logo abaixo vem o Fluminense, com 35 pontos ganhos. A Celeste, em caso de vitória, se distancia da zona, mas em caso de derrota, pode entrar lá com um simples empate do Flu, que soma duas vitórias a mais do que a Raposa.

Fora de campo a Raposa sofre com protestos. O último foram pichações no muro da Toca da Raposa, com até palavras desconhecidas, como Sevandijas*.

Fabrício Bruno, provável titular, se declarou cruzeirense e comentou sobre a cobrança para deixar a situação incomoda que o clube vive: “Sou torcedor declarado do clube. Falo por mim. É ruim ver o time nesta situação. Muita gente pode achar que não, mas dentro de casa tem uma cobrança a mais. Igual falei, assumo a responsabilidade”.

Para a partida, o Cruzeiro tem dois desfalques: Dodô e Pedro Rocha. O lateral tem um trauma no pé direito, enquanto o atacante está suspenso. David e Egídio devem entrar em seus lugares. A dúvida no ataque fica por conta de Fred e Sassá, para a vaga de nove do time.

O provável Cruzeiro é: Fábio, Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves; David e Sassá (Fred).

*Sevandija é uma palavra que serve como nome comum para todos os parasitas e vermes. Pode ser um modo de definir uma pessoa como vil ou desprezível. Ou para definir alguém que explora financeiramente as outras pessoas.