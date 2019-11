Arena Fonte Nova troca brinquedos por ingressos de jogo do Bahia contra Atlético-MG

A ação da Arena Fonte Nova de natal teve início na última quinta-feira (21), onde os torcedores poderão trocar um brinquedo por ingresso para o jogo entre Bahia e Atlético-MG válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro marcado pra acontecer na próxima quarta-feira (27), às 21h (horário de Brasília).

Os interessados em participar da campanha e garantir um ingresso deveriam apresentar um brinquedo juntamente com a nota fiscal do mesmo, lembrando que não existe restrições para o tipo da peça doada, apenas é necessário que seja no valor mínimo de R$ 30 reais. Além da apresentação do documento de identidade original com foto e CPF.

A troca aconteceu na recepção da Arena Fonte Nova, pelo acesso feito pelo EDG (Edifício Garagem), que fica na Ladeira das Pedras. O que aconteceu até ontem, sábado (23), das 10h até às 17h (horário de Brasília). Sendo possível o torcedor pegar até dois ingressos para o jogo.

Foram disponibilizados para a ação "Fonte de Natal" 300 ingressos, todos referentes ao setor de Cadeira Superior Norte.

Os brinquedos arrecadados serão doados para as crianças que estiverem presentes no evento beneficente do estádio e que está programado para acontecer no mês de dezembro.