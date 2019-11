Presidente do Bahia é advertido pelo STJD por criticar o VAR

O episódio em que o mandatário do Bahia fez as críticas aconteceu no jogo contra o Santos, no dia 31 de outubro, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Tricolor baiano acabou sendo derrotado por 1 a 0. Irritado com a anulação de um gol aparentemente legal feito por Marco Antônio em cruzamento feito por Moisés, Guilherme Bellintani após o apito final da partida disparou contra o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e toda a equipe de arbitragem daquele dia.

"Fizemos um péssimo jogo... Mas o que dá para falar é que o juiz e o árbitro de vídeo estavam determinados a definir quem deveria ganhar o jogo. Muito mal intencionado. A bola tinha saído do pé de Marco Antônio. Os merdinhas ficam na p*** da cabine do VAR para definir se marca ou não marca. Uns merdas vêm aqui para decidir quem ganha. Na hora de pedir apoio ao Bahia, ficam pedindo. Não é só com o Bahia, não. É com qualquer um que chega para abalar o sistema. Esses merdas vão ter que provar. Desse jeito, vão ficar determinando quem ganha e quem não ganha. Não tem mais mesma linha no futebol brasileiro. Bota um vídeo game e suspende o campeonato", desabafou.

E foi exatamente as declarações acima que resultaram na advertência do STJD (Superior Tribunal Judiciário Desportivo) ao presidente do Esquadrão de Aço. O julgamento foi realizado na última quinta-feira (21), e a punição estabelecida à Guilherme Bellintani foi de 15 a 180 dias de suspensão. Isso porque ele acabou sendo enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que define o ato de 'desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões'.